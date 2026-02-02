尾牙被逼上台跳舞！ 年終少摸彩又槓龜 妹子氣到離職





歲末年終，各企業陸續舉辦尾牙聚餐，但有員工抱怨，前公司尾牙竟變相「加班秀場」，抽獎禮品又少，讓她氣到直接離職。

現年26歲的陳小姐，曾任職於小型廣告代理商，擔任業務企劃（AE），她向媒體表示，前公司為了節省預算，每月限制員工餐費，將節省下來的錢才用於訂尾牙餐廳。「尾牙規模不大，但老闆要求全員上台表演唱歌或跳舞，還必須自己包辦主持流程」，對性格內向的員工而言，簡直是精神折磨。

陳小姐說，這對辦公室多數性格內向的「I人」簡直是精神折磨。當時身為新人的陳小姐，因擔心被貼上「不合群」標籤，只好忍氣吞聲，與同事犧牲午休及下班時間，苦練洗腦神曲《APT.》，她不僅沒有加班費，也無法好好享用餐點，整場幾乎都在待命演出。

更讓人傻眼的是，尾牙抽獎禮品多半為廠商提供的公關禮盒或禮券，陳小姐最終全數「槓龜」，空手而回。她直言，「尾牙本應是慰勞員工的活動，應該交給專業主持與表演團隊，讓大家真正放鬆，而不是變相加班。」

因尾牙事件及年終獎金不如預期，陳小姐決定年前轉職，新工作不僅福利更佳，月薪更較前職增加5,000元以上。她也呼籲企業應重視員工感受，「尾牙應該是快樂聚餐，而非壓力與表演秀場」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

