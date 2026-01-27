尾牙要上台表演！新進員工反問1句氣氛凝結

▲不少公司行號，會要求新進員工在尾牙上上台表演。（示意圖／AI 生成）

[NOWnews今日新聞] 尾牙季來到！各個公司行號陸續舉辦相關活動來勉勵員工一年辛勞，不少上班族一方面期待大餐和抽獎，卻也煩惱是否要準備表演，一名網友就對此表示，公司近期邀請講師進行「職場霸凌」相關課程時，有年輕同事便詢問「公司要求新進人員在春酒時被強迫上台表演，這樣算不算職場霸凌？」，沒想到因此讓現場氣氛超凝重，最終公司做出尾牙表演「自由報名參與」的新規定。

一名網友在社群平台Threads上分享，公司有年輕同事提問尾牙或春酒強迫上台表演，算不算職場霸凌後，當年公司就決定調整制度，不再強制指派員工上台，讓他直呼「「Z世代直接改掉了公司延續幾十年的陋習」，瞬間引發眾多網友留言熱論。

廣告 廣告

多數網友認為「強迫表演」是尾牙文化中最具爭議的一環「超討厭叫員工表演」、「下班還要練表演，超麻煩」、「一直覺得強迫表演是霸凌，違反個人意願，還要取悅上層讓他們開心」、「下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班」、「新生代才是拯救勞基法的英雄」、「聽說……Z世代是來整頓職場的」，但也有網友指出，如果上台表演有獎金，那可能會很踴躍。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

尾牙中獎神曲助攻 苗栗頭份母女檔幸運刮中百萬大獎

廣達尾牙登場！董座林百里：去年利潤創高 未來3年都是AI爆發期

兆元宴要來了！傳黃仁勳31日宴請供應鏈、30日輝達舉行尾牙