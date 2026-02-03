尾牙要拜土地公 您知道土地爺爺心中最愛那些美食嗎？



尾牙要拜土地公





【旅遊經 洪書瑱報導】





今(3)日是農曆12月16日，是大家所說的尾牙，也是拜土地公的重要日子，在台灣的民間信仰中，被稱為福德正神的土地公，被視為地方的守護神，嗯……有點像是神界基層的「里長伯」或「管區耶」。祭拜土地公有三大重要節日，分別為農曆二月初二「頭牙」、八月十五「中秋節」及十二月十六「尾牙」，象徵封神、誕辰與年終感恩，是民間祈求財運與感謝庇佑的重要時刻。而在祭拜土地公時，您會買什麼貢品呢？傳說「麻糬」、「花生」，以及「糖果、糕點」等甜食，土地爺爺都喜歡，而且還有一樣「美食」，傳說深獲土地公的心，那就是「仙草蜜」！







傳說深獲土地公的心，那就是「仙草蜜」！





「仙草蜜」為何被不少民眾視為拜土地公最誠心的供品？據傳最早是在「新竹交通大學（現陽明交通大學）」傳開，這也是一個著名的校園傳說，去過「交通大學」的人都知道，在交大北大門對面有一間土地公廟，據說曾有一位學生準備研究所考試，壓力很大，夢到一位老先生說想吃甜的。他便去便利商店買了一罐「仙草蜜」去祭拜，結果順利考取，結果這個故事在學生間瘋傳，慢慢演變成「想要求考運、求過關，就要買仙草蜜去拜拜！」，故在網路上有「交大土地公廟最愛仙草蜜、考前必拜超靈驗」、「退火又Q軟的口感、老人家最愛」等討論話題。

另外，還有種說法，因土地公公年紀大了，牙齒不好，所以喜歡吃甜的、軟的、不用嚼的東西，而仙草蜜冰涼甜潤，正好符合老人家消暑又好入口的需求。另外，清涼的仙草蜜，象徵讓人回到內在的平靜與安定，呼應民間信仰中「心平氣和、誠心以對」的精神等。在民間習俗中，拜土地公不只求財，也求心安，也從求學考運、事業財運到日常平安，一瓶看似簡單的仙草蜜，其實早已深植生活日常，如今甚至成為敬奉土地公時的供品。









泰山吉祥物「泰吉」2月3日也現身現場與信眾互動，陪伴大家一同祈福求財。







泰山食品舉辦仙草蜜奉茶祈福活動，邀請民眾寫下祈福卡，完成指定任務可限量獲得泰山仙草蜜。





而擁有超過40年以上品牌歷史的「泰山仙草蜜」的泰山企業，特別將仙草蜜打造成全民共感的降火神器，並在2026年將以幽默又貼近人心的角度，以「凡事仙草蜜，煩事降火氣」為主軸，將傳統草本飲品轉化為「祈福應援的祝福飲品」，不僅在今(3)日適逢土地公尾牙日，在台北228公園福德宮展開今年首場奉茶祈福活動，邀請民眾寫下祈福卡、貼上祈福牆，完成社群打卡任務即可限量獲得泰山仙草蜜乙罐等活動，活動時間泰山吉祥物「泰吉」也現身現場與信眾互動，邀大家一起打「探吉」的招呼，來象徵賺錢的寓意，陪伴大家一同祈福求財，並將仙草蜜也化身祈福聚寶盆敬奉土地公。而泰山食品表示，今年還會陸續於農曆頭牙(3/20)交大光明福德宮與中秋節(9/25)舉辦實體奉茶祈福活動，相關活動訊息可至泰山官方FB粉絲團查詢！



其中「仙草蜜祈福聚寶盆」一對將至全台10間知名土地公廟設放，包括：二二八公園福德宮、石牌福星宮、永和店仔街福德宮、三重捷興宮、新莊中港福德宮、桃園晉福宮、頭份福德祠、鹿港閤港福德祠、嘉義保南境福德正神廟、高雄大華福德宮等處，為社會大眾祈求平安與富足，並同步捐贈3,888罐梧堂仙草茶與泰山仙草蜜，分享給宮廟作地方使用，以及奉茶給宮廟參拜信眾。

