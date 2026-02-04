尾牙要「自備乾糧」！陸車企員工狂譙「寒酸」 董座道歉

大陸知名汽車公司「零跑汽車」日前在浙江省湖州市舉辦尾牙，豈料遭員工吐槽「拉垮」（糟糕）不已，員工透露，公司要大家「自備乾糧」，且缺乏空調、十分寒冷，廁所數量也不足，整個會場亂成一團。

零跑汽車尾牙遭員工吐槽。（圖／翻攝《網易》）

《紅星新聞》報導，這場尾牙於上月30日舉行，員工爆料稱，尾牙從中午一路到晚上，但中午不供餐，人資建議大家「自備乾糧」。至於會場環境也很糟，是一座工業倉庫，現場沒有空調、非常寒冷，且廁所數量不足，舞台音響效果也很差，由於當天下雨，部分節目甚至在戶外臨時搭的棚子進行。至於尾牙獎品也被員工吐槽「寒酸」，包括吹風機、咖啡機和藍芽滑鼠，最大獎是iPhone 17手機。

事件曝光後，零跑汽車創辦人、董事長朱江明2日深夜向內部發出公開信，坦言尾牙安排確實讓部分員工「體驗不佳、感到委屈」，顯示公司在組織與執行能力的不足，必須正視並改進。

朱江明表示，「零跑仍處於成長階段，難免存在不足，關鍵在於發現問題、解決問題。」他在信中提到，尾牙在工廠倉庫舉辦，「體現了成本意識，這本身是好事，但前提是把事情做好，讓員工滿意、讓用戶滿意。」此外，零跑方面也澄清，當天中午的確沒供餐，但晚餐「非常豐盛」，菜色包括佛跳墻、龍蝦、甲魚、石斑魚等。

