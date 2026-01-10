尾牙訂席K型化 科技金融業占八成

對等關稅與AI浪潮先後來襲，讓今年飯店尾牙訂席出現微妙變化。飯店業者透露，雖然跟往年一樣，農曆年前一席難求，但可明顯感受到傳產桌數減得不少，預算也有縮水，反觀靠AI大賺的科技業及金融業，占比高達8成，成為貢獻業績主力，兩者間呈現K型化。

川普去年4月拋出對等關稅，加上4月底新台幣一波強升，衝擊傳統產業生計。反觀科技業有AI強勁拉貨，股價創高，尾牙預算大加碼。

台北君悅酒店指出，今年的尾牙春酒早在去年9月開始「就有感覺」，包括館內13間大小型宴會廳空間及8間餐廳承接狀況，和往年相較皆有顯著成長，館內宴會廳因承接尾牙，1月每周四到周日的場地都是滿的，甚至外溢至3月初平日宴會，另承接外燴也帶動餐飲營收增加。

不過，君悅也觀察到，或許受關稅影響，今年在飯店辦尾牙的傳統產業確實不像往年那麼熱絡，多少有影響營收進帳，取而代之的則是科技業，不只桌數增加、規模擴大，也較往年更願意花錢。至於「基本盤」金融業，與過往差距不大，反映該產業的穩定性。

台北晶華尾牙接單同樣開出紅盤，截至明年春節的周五至周日，館內場地全數客滿，平日的訂席也高達8成，外燴接單則突破6000桌，其中單日承接最高桌數達到1300桌，科技業和金融業占比超過8成，堪稱是重中之重。

雲品近年積極耕耘外燴市場，截至目前外燴接單已突破2.1萬桌，不僅大幅超越去年1.8萬桌的紀錄，還出現單一場次高達1100桌盛況等多項紀錄。

業者直言，傳產受關稅影響，去年的接單與獲利均受衝擊，自然沒啥心思大辦尾牙，加上許多傳產自有工廠，也習慣在廠區叫外燴，對於在飯店辦尾牙「不太習慣」，這也導致科技業及金融業的訂席比重持續拉高。