尾牙變噩夢？下班還要排舞表演 「Z世代」不忍了開嗆

（生活中心／綜合報導）不少企業迎接農曆年歲末舉辦尾牙宴款待員工，原本是犒賞辛勞的社交活動，但近日網路上出現大量抱怨聲浪，不少上班族直指尾牙文化衍生出「強制參與表演與團康活動」的職場陋習，讓原本美意的聚餐變成耗時、無薪且壓力大的經歷，引發社群熱議。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

多名網友在社交平台Threads發文抱怨，部分公司要求員工分組準備舞蹈或其他表演節目，下班後還得額外排練，卻無給予加班費，讓私人時間被侵占，對此直言「上班已經夠累了，尾牙還要被折磨」。不少留言附和，認為這樣的安排早已成為台灣尾牙與春酒的「最大陋習」，質疑這是犒賞員工還是變相取悅高層主管。

抱怨內容亦擴及強制性團康遊戲與互動項目。有上班族指出，尾牙活動中從吹桌球、弄麵粉、丟瓶子到疊疊杯等遊戲屢見不鮮，員工被視為表演者或娛樂工具，而非單純享受聚餐與抽獎。此類經驗在職場論壇 Dcard 等地也引發共鳴，網友普遍認為「根本是員工上台娛樂主管」。

圖／網友在社群平台分享公司的「尾牙改革」。（翻攝 Threads）

網友意見兩極，支持者指出真正問題不在尾牙本身，而是公司文化強調無償付出與表演壓力，特別對內向或有家庭負擔的員工造成心理與時間壓力；反對者則分享正面經驗，表示曾參加獎金豐厚或活動安排自由的尾牙，認為這才是值得期待的犒賞方式。

隨著 Z 世代逐漸成為職場主力，對於尾牙文化的質疑也更為明顯。有網友分享公司在進行職場霸凌課程時，有同事當場詢問「強制要求新人在尾牙上台表演是否算職場霸凌」，促使公司將表演改為自由參加，反映部分企業開始重新思考尾牙活動的安排方式。

