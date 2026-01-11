尾牙變濺血鬥毆 貨運運將遭「卡式爐」砸破頭送醫

酒後由口角升高為肢體衝突，過程中甚至拿起卡式爐砸向對方。（圖／Threads@chia.1_07授權提供）





尾牙竟演變成濺血鬥毆。昨（10日），台中一名貨運業者舉辦尾牙餐敘，48歲陳姓男子因與邱姓男子在工作上有嫌隙，酒後由口角升高為肢體衝突，過程中甚至拿起卡式爐砸向對方，連餐桌轉盤也被掀翻，導致陳姓男子頭部受傷，歡樂氣氛瞬間變調。

事發餐廳內，一名男子頭部受傷，被醫護人員以擔架送出餐廳。原本開心聚餐的尾牙活動，卻意外成了衝突現場，連卡式爐都成了攻擊工具。餐廳相關人員轉述，衝突當下有人將轉盤抬起摔落，甚至把卡式爐丟擲，現場相當混亂。

警方調查，事件發生在10日晚間9點多，地點位於台中市梧棲區一間海鮮餐廳。當時貨運業者舉辦尾牙，陳姓男子與邱姓男子因過去工作糾紛，酒後發生口角，陳男先出腳踹人，隨後邱男夥同楊姓男子聯手毆打陳男，過程中還以卡式爐砸向頭部，造成陳男頭部約3公分撕裂傷，被緊急送醫治療。

目擊的餐廳人員指出，雙方互相以手邊物品丟擲，現場地板血跡斑斑，場面相當激烈，當時多人都有飲酒。同場其他貨運同業表示，原本只聽到爭吵聲，起身查看後才發現已發生肢體衝突，並不清楚爭執細節，只看到餐廳內一片混亂。

警方指出，衝突發生時，餐廳內還有其他人員在場，甚至有女性員工在協助撿拾物品時，遭揮拳波及，所幸未受傷，僅受到驚嚇。

警方表示，卡式爐屬於需謹慎使用的瓦斯設備，卻在衝突中被當成攻擊工具，所幸未釀成更大意外。雖然涉案3人事後互不提告，警方仍依社會秩序維護法將相關人員送辦。

