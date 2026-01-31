尾牙變調亮空氣槍恐嚇 新北警速壓制逮3人移送

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北新莊昨天深夜發生酒後糾紛，衝突過程中，有人持空氣槍比劃恐嚇。警方今天表示，獲報後啟動快速打擊警力到場，使用防護型噴霧器制止衝突，當場逮捕3名嫌疑人，依法送辦。

新莊警分局今天表示，30日深夜11時許，接獲通報指稱，新莊區中華路二段某餐飲店發生酒後糾紛，立即啟動快速打擊警力，通報線上警網趕赴現場處置。

偵查隊副隊長林廷璋表示，警方初步調查，顏姓女子於餐飲店舉辦尾牙餐敘，宴請親友及員工。陳姓男子等人也在場用餐，陳男的配偶吳姓女子後續到場，因故與顏女發生口角，進而演變成推擠衝突。

過程中，吳女致電她的兒子陳姓少年求助；陳姓少年夥同翁男及林男到場助陣。警方指出，當時有人持空氣槍朝顏女比劃恐嚇，導致現場氣氛一度緊張。

警方說，到場時，相關人員都有飲酒，情緒激動，為防止衝突擴大，員警當機立斷使用防護型噴霧器（辣椒水）強勢制止，迅速隔離雙方人員以控制現場秩序。

隨後警方調閱店家監視器畫面釐清，確認現場確有推擠及持空氣槍恐嚇，當場將翁嫌等3人壓制逮捕。全案詢後，依涉嫌恐嚇及恐嚇公眾罪，移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：龍柏安）1150131