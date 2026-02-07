尾牙變調！高雄大寮1工程行「惡煞闖入大肆破壞」 1男遭圍毆擄走

即時中心／林耿郁報導

昨（7）天晚間10點左右，高雄市大寮區發生一起公然行兇事件；一家工程行正在舉行尾牙時，突遭一群年輕人闖入、手持棍棒大肆砸店破壞，還對1名特定人士下手圍毆，之後更將人擄走；最終這名受害者被丟包在林園區路邊，警方正在追查施暴者的真實身分。

尾牙變調！昨天晚間十點左右，高雄市大寮區光明路二段發生一起圍毆擄人案件；某工程行正在尾牙餐會時，突遭數名年輕人手持棍棒闖入、大肆砸店破壞，並且圍毆1名特定對象。

據目擊者表示，案發前就已經看到數名年輕人先在角落集合，之後一起衝進店內破壞，並對特定對象痛下毒手，現場滿是血跡以及凌亂。

這群人在痛毆特定對象後，還將受害者擄走，帶往林園丟包路邊，所幸當事人意識清楚，無生命危險；目前警方已經展開追查，要將施暴的一眾人等繩之以法。

警方到場展開調查。（圖／民視新聞）

