尾牙變調！高雄工程行老闆疑錢談不攏 遭10惡煞押走

高雄大寮區光明路二段7日晚間發生暴力衝突，某公司舉辦尾牙餐敘期間，工程行老闆疑因工程費用與廠商有糾紛且談判破局，疑似當場被押走，警方出動快打部隊到場處理，並於林園區堤防路尋獲工程行老闆，協助其送醫，後續逮捕涉案人員等10人。

高雄大寮區7日深夜發生暴力衝突事件。（圖／警方提供）

林園分局於2月7日22時13分接獲通報，在大寮區光明路二段發生糾紛情事，警方立即啟動快打部隊趕赴現場處理。員警到場時，涉案人員已離去，經向現場人員了解，係某公司舉辦尾牙餐敘期間，37歲郭姓男子於敬酒過程中與他人發生口角，48歲公司負責人上前勸阻協調後，郭男隨即離席。

隨後，郭男夥同10人將林姓負責人帶離現場。警方獲報後立即展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其頭部受傷意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。

現場畫面。（圖／警方提供）

事發後，目前郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，均陸續於5小時內到案，後續警方報請高雄地方檢察署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款，犯殺人未遂罪，逕行拘提。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，均陸續於事發後5小時內到案。（圖／警方提供）

林園分局呼籲，民眾遇有爭執應保持冷靜、理性處理，切勿因一時衝動釀成無法挽回的遺憾；如遇糾紛，應立即報警請求協助，以維護自身及他人安全。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

