尾牙變逃難現場！知名渡假村陷火海 屋頂瞬間遭火舌吞噬

國際中心／游舒婷報導

到了年末，不少公司已經開始舉辦尾牙，馬來西亞一間公司就選在知名馬六甲金沙灣度假村舉辦年終晚宴，沒想到卻發生火災，一瞬間火勢吞噬整個聚會現場，讓年終宴會瞬間演變成恐怖的逃難現場。

知名馬六甲金沙灣度假村發生火警。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

根據中國報、星洲網報導，火警發生在馬來西亞24日當地晚間8時許，南方環保公司選在馬六甲金沙灣度假村舉辦尾牙，聚會時約有1400名員工在宴會廳享用美食，沒想到活動舉辦到一半，突然有人通知宴會廳屋頂出現火苗，司儀馬上拿著麥克風指示所有人撤離。

事後火災影片傳出，可以看到原本只是小小的火苗，但火勢很快就迅速蔓延，屋頂瞬間就被火勢吞噬，消防人員獲報後抵達現場、馬上控制火勢。不幸中的大幸是，宴會會場的疏散相當順利，並沒有造成太大的傷亡，僅有一人在推擠中不慎受到輕傷。最終這場尾牙只能取消，報導內沒有提及公司是否有任何補償措施。

※火災現場影片：https://www.facebook.com/share/r/1But6zPbnA/

