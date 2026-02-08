尾牙豪撒270萬！馬光中醫送東京迪士尼雙人遊、10萬精品包

馬光執行長黃福祥攜全台26家分院院長共為尾牙晚會宣示啟動。（馬光醫療網提供／紀爰高雄傳真）

馬光執行長重磅加碼大獎「一台兩黃金」一人獨得，買入現價約新台幣19萬元。（馬光醫療網提供／紀爰高雄傳真）

馬光醫療網民國115年尾牙本周於高雄展覽館盛大舉行，今年邀集逾900位醫師、同仁及眷屬，參與人次創歷年新高，現場有總價值高達270萬元的眾多獎項，最大獎為新台幣約6萬元「雙人東京迪士尼5天4夜機加酒」，壓軸再加碼抽10萬元精品包，由三金典禮主持人Lulu搭檔派翠克雙主持，表演精彩不斷，為年度尾牙注入歡樂與感動。

馬光醫療網執行長黃福祥致詞，為今年立定目標及願景。（馬光醫療網提供／紀爰高雄傳真）

馬光醫療網執行長黃福祥於尾牙中回顧表示，去年馬光全台總門診人次再創新高，年成長率達11％，顯示民眾對馬光醫療品質的高度肯定，集團持續以「質」為核心，全面優化就醫環境、用藥安全與服務流程，同時推動醫師周休二日及周六晚診休診等制度，協助員工兼顧專業發展與生活平衡。

此外，新年度馬光也將提撥6000萬元預算，投入員工調薪與系統升級計畫，並計畫同步導入AI模組化機制，以優化各部門執行流程，為組織長期發展厚植實力。

組織成長方面，馬光同步啟動新一波展店計畫，預計今年底正式插旗台中，為同仁打造更寬廣的職涯舞台，也逐步推進馬光中醫布局全台版圖的願景。面對台灣邁入超高齡社會，集團也積極轉型為「健康平台」，投入預防醫學與健康促進領域，發展養生調理、保健食品等服務，陪伴民眾從治療走向預防，實踐全人照護的長期使命。

黃福祥強調，馬光始終相信，照顧好同仁，才能照顧好患者。馬光不只是醫療機構，更是一個陪伴員工實現專業與人生價值的健康平台，未來將持續投資人才、系統與服務品質，結合預防醫學與全人照護，讓醫療不只發生在診間，而是走進每一個家庭與日常生活。

馬光尾牙晚宴邀人氣團體玖壹壹熱情獻唱、嗨翻全場。（馬光醫療網提供／紀爰高雄傳真）

馬光尾牙晚宴邀實力派歌手孫盛希以深情嗓音演繹動人歌曲。（馬光醫療網提供／紀爰高雄傳真）

本次豪華尾牙於高雄展覽館盛大舉行，抽獎環節氣氛高潮迭起，表演陣容同樣精彩，邀請實力派歌手孫盛希以深情嗓音演繹動人歌曲，與台灣超級男團玖壹壹帶來超嗨的熱鬧表演，拉近與同仁距離，為年度尾牙注入歡樂與感動，呈現一場結合感謝、輕鬆與熱鬧的盛會。

