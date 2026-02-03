尾牙赴紫南宮 鴻海「錢媽媽」帶金牌答謝土地公

南投縣 / 綜合報導

農曆12月16日是俗稱的「土地公尾牙」，不少民眾都來到到土地公廟，答謝土地公一整年的庇佑，鴻海集團創辦人郭台銘，是南投紫南宮信徒，鴻海集團有「錢媽媽」之稱的前總財務長黃秋蓮，率領事業群重要幹部，在尾牙這天帶著象徵招財的紫南宮金雞「回娘家」，除了祈求業績成長，集團還答謝兩片金牌，放在土地公神尊前，相當醒目。

有「錢媽媽」之稱的鴻海集團前總財務長黃秋蓮，帶著金牌前來答謝土地公，兩大片金牌擺在土地公神尊前格外醒目，黃秋蓮雖然已經退休，退居幕後當顧問，但還是掌管財務，她和集團財務副總經理劉德宏，還有鴻佰科技人資處副理藍凱議，以及鴻騰科技財務資深副總楊俊翰，代表集團前來答謝土地公一整年的庇佑。

廣告 廣告

鴻海集團財務副總經理劉德宏說：「旗下各子公司，各事業群的主要幹部，來這邊祈求整個集團，來年各項營運都能順利，馬到成功。」鴻海集團創辦人郭台銘是紫南宮信徒，每逢過年都會帶著金雞到紫南宮來看土地公，今年尾牙更帶著3隻象徵招財的紫南宮金雞「回娘家」。

紫南宮主委莊秋安說：「很感謝鴻海集團，率領所有幹部，今天來向土地公答謝金牌，也來答謝土地公土地婆，對鴻海的庇佑。」尾牙是農曆年中，民間和企業最後一個祭拜土地公的日子，鴻海集團幹部參拜紫南宮還答謝大金牌，土地公在郭董心中的地位不言可喻。

原始連結







更多華視新聞報導

劉揚偉連任董座 鴻海股東會無郭台銘背書

土地公尾牙必吃美食！ 刈包「除厄運.財源滾滾」 潤餅「捲起財富」

郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日 劉揚偉致謝：沒有郭董就沒有鴻海

