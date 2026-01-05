尾牙辦在何時最好？上班族喊「1時段」最讚 過來人揭密：假日很崩潰

記者鄭玉如／台北報導

每到歲末年終，許多公司會舉辦尾牙犒賞員工，但尾牙究竟該辦在何時，卻引發熱議。一名網友指出，尾牙如果安排在中午，不僅員工可以休息，也不用佔用下班時間。PO文曝光後，立刻引來不少網友哀號，「我們的尾牙還都辦在假日，超傻眼！」

一名網友在Threads發問，為何公司尾牙不能辦在午餐時間，如此一來不會佔用員工的下班時間。貼文曝光，有人回覆「因為辦在午餐時間是老闆虧錢，不可能吃完再讓員工回去上班，所以只能讓員工放假」、「我們公司尾牙、春酒、聚餐，都只辦在週間午餐時間，純粹吃飯、抽獎，三節獎金照發，沒有上台表演」。

還有人搖頭，指中午吃尾牙，同樣讓人困擾「我們就是吃午餐。輪兩天分批吃完再回去上班。完全不懂為什麼要這樣安排」」、「我們單位今年就辦在午餐時段，辦公室在6樓，長官決定叫外燴在2樓吃，整個佔用休息時間，吃完接著繼續上班」、「下班比較好，中午吃很壓迫，1個小時後上工」。

還有人認為，尾牙辦在假日更慘，「我們尾牙兩天一夜在週末」、「我們公司是休假日吃尾牙，還規定10點前要到，整個活動結束都是下午3點了」、「假日還要出門吃尾牙，而且菜色就那樣，真的很浪費時間」。有的人是辦在放假前一天，直呼吃得最開心，「我們公司尾牙都是在放年假前一天辦在中午，吃完下班、放假去」、「辦在星期五晚上最爽，吃完喝完隔天放假」。

