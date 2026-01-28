尾牙辦在假日合理嗎？公司給「出席費」他仍喊要檢舉 網秒喊：你不去我去

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

年關將近，不少公司近日陸續舉辦尾牙活動，就有網友在PTT發文表示，公司將尾牙辦在週六中午，要求員工於私人休假時間出席，讓他感到相當不滿，質疑公司是否已侵害勞工權益，甚至考慮向勞動局檢舉，引發熱議。

有網友在PTT發文表示，公司將尾牙辦在週六中午，且表示出席者可領取5000元，但仍讓他無法接受。（示意圖／資料照）

原PO指出，公司平時下班後即禁止員工傳送工作相關的LINE訊息，卻反而要求員工在假日參加尾牙，形同佔用私人時間。雖然公司表示出席者可領取5000元，但仍讓他無法接受，認為尾牙並非必要工作內容，卻變相成為「強制出席」的活動，貼文曝光後，引起網友熱議。

對此，有網友表示：「不是工作時段，無勞基法的適用」、「你可以不去的話就不行。算加班吧」、「勞基法又沒規定一定要發獎金，除非不去會扣薪水」、「又沒強迫出席」、「勞基法又沒規定一定要發獎金，除非不去會扣薪水，不然那些尾牙到場才能抽獎的就都有事」、「你可以選擇不去啊」。

不過，也有網友羨慕，認為「你不去我去，5000給我」、「能領5000又能吃喝幹嘛不去」、「加班費5000還有東西吃，你不爽可以不要去」、「看你日薪有沒有大於5000」、「不去沒5000合理啊，5000算加班費嘛」、「金融業也都週末尾牙啊！5千不錯了啦！」

