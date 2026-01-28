尾牙辦週六！他氣炸想檢舉公司剝奪假期 眾人見1條件驚呆：你不去我去

生活中心／王文承報導

新的一年開始，加上農曆春節將近，不少公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。然而，尾牙舉辦的時間點，往往成為員工是否願意參加的關鍵因素。近日就有一名網友發現，公司尾牙竟安排在週六中午舉行，讓他質疑必須利用私人休假時間出席是否合理，忍不住詢問：「可以向勞動局檢舉公司嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。

尾牙辦週六他氣炸 眾人見1條件：讓我去



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，公司尾牙辦在週六中午，並規定只要出席即可領取5000元獎金。不過，原PO指出，依《勞基法》規定，下班後員工可不回應工作相關訊息，但公司仍選擇在非上班時間舉辦尾牙，等於要求員工使用私人放假時間參加，讓他感到相當不合理，因此才會好奇是否能向勞動局檢舉。

貼文曝光後，網友看法兩極，有人認為條件其實不差，「5000元加班費還有東西吃，不爽可以不要去」、「你不去我去，5000給我」、「尾牙可以不參加，公司也可以不用發額外獎金」、「能吃能喝還能拿錢，為什麼不去」、「金融業很多也是週末辦尾牙，5000已經不錯了」、「看你日薪有沒有超過5000再說」。

也有不少網友指出，尾牙本身並不適用《勞基法》相關規定，「如果不是強制出席，就不算加班」、「不是工作時段，勞基法不適用」、「沒有強制參加，基本上沒問題」、「勞基法也沒規定公司一定要發獎金，除非不去會被扣薪，不然很多尾牙限定到場才能抽獎的公司早就都有問題了」。

