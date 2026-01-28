尾牙送「BMW使用權1年」 總經理嗨喊：明年回收繼續抽

年關將至，近日不少公司行號紛紛舉辦尾牙，有一名網友就分享，公司提供的獎項包括一輛BMW電動休旅車，但卻只有1年的使用權，總經理還直接說「明年回收再來抽」，讓原PO超傻眼，不過也有人認為，若這1年內的相關花費公司全包，再算上車子折舊的話，其實也相當於是一個好幾十萬元的獎項了。

一名網友昨（27）日在Threads分享公司舉辦的尾牙，其中一個獎項是一輛BMW電動休旅車iX2，上市價格超過200萬，但卻不是無條件把這輛車開回家，而是只有1年的使用權，且總經理還說明年會把使用權收回重新再抽，讓他傻眼喊「真有你的總經理」。

廣告 廣告

貼文上線後讓網友們笑翻，不少人說「第一年抽使用權，第二年轉公司主管車，五年退役進入二手車市場，公司根本計畫通」、「這獎項可以連著用超多年欸，只要車子不出事的話」、「公司節稅用車輛，笑死」、「我覺得還不錯，BMW第一年不太可能有問題，不用擔心保養」、「只要能解決停車問題，我覺得很讚欸」。

也有人認為「使用權一年，至少也值好幾十萬吧」、「你自己用不到拿去出租啊」、「要你下班後去開Uber的意思」、「至少比權利車強啦」、「有人保養、油錢報統編，其實很爽欸，不要不知足」、「可以把車用爛還不用擔心折舊問題，其實超賺好嗎！如果1年後開太爽，自己的小破車反而開不習慣就慘了」。

更多中時新聞網報導

發票盃路跑擬增辦 藍批助選

李孟諺打臉國土署 土方可跨縣市互助

名人瘋看 國旗飄揚全球放送