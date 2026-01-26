尾牙逼新人表演！Z世代同事吐「1句話」公司秒改陋習 整頓職場3大態度曝

一名網友表示，Z世代同事一句話，就讓公司改掉強制新人在尾牙表演的陋習。示意圖／翻攝自photoAC

農曆年節即將到來，不少公司都在舉辦尾牙，一名網友在Threads中發布貼文，表示公司最近開設反霸凌課程，結果課程中有Z世代的同事問公司說，「公司都要求新進人員春酒強迫表演算霸凌嗎？」結果公司立刻取消這項規定。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人大讚，Z世代非常優秀。

一名網友在Threads中發布貼文，表示最近公司開設反霸凌課程，結果有Z世代的同事，直接在課堂上問公司說，「公司都要求新進人員春酒強迫表演算霸凌嗎？」結果今年的春酒表演，就取消強制變成自由參加，讓原PO大讚，「Z世代直接改掉了幾十年來的陋習」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言大讚Z世代，「新生代才是拯救勞基法的英雄」、「80、90後都在等待00後整頓職場，靠你們了」、「聽說…Z世代是來整頓職場的」、「天啊Z世代好優秀」。

另外，也有網友指出，如果要請員工表演，應該要給獎金才對，「我現公司是採徵選制，還請老師來選，選上的請公假練習，表演完還有豐厚獎金」、「一次2千元，很多同事都搶著表演，我退休前的工廠」、「改成報名上台表演，每組3萬，讓你看看Z世代有多踴躍，結果一人一組節目單都塞不下」。

Z世代整頓職場！「3大心法」曝光

Z世代整頓職場？隨著時代更替，每一代人的工作態度都不大相同，過去一名網友在Dcard中發布貼文，盤點Z世代的工作3大態度，包含不想加班、不想應酬會直接走人；被凹雜事（如打掃、列印、買便當）選擇不做；不合理的原因被主管罵會回嘴，甚至爆炸。

原PO接著說，公司經過這些新人的整頓，環境確實舒適很多，大幅削弱主管的權力。但同時也很擔憂，如果沒有讓主管感到開心，恐怕會很難升遷，好奇詢問這種新型的工作態度，是否適用於所有產業、職位？

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為Z世代因為不用買房、生小孩，才有底氣整頓職場，「大部分感受下來其實多數還是以『拿多少錢，做多少事』為核心原則」、「不生小孩不買房的人最適合整頓職場」、「本人就是你說的這三項全幹了，在上市公司。但是謝謝，每年穩穩加薪老闆重用，沒屁用愛演戲的老屁股只能眼紅」。



