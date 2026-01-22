尾牙邀台語大咖歌星助陣 沐華集團今年從公益出發

圖說: 沐華成立26年，今年尾牙宴擴大辦理，邀請知名台語歌手助陣。 (圖片來源:沐華提供) 沐華國際尾牙宴20日晚間於高雄萬豪酒店登場，邀請台語歌壇經典代表張秀卿及深情鐵肺唱將曾瑋中獻唱，並由有「派對魔術師」美譽的知名音樂DJ林軒營造現場動感氛圍，沐華總裁洪若萍及董事長謝丰益除獎勵全國各地經銷商，並邀請社團、工商業、精品、傳播及新媒體等各界菁英上千人共襄盛舉。

沐華成立26年來，公司年年成長茁壯，今年首次將尾牙晚宴辦在大飯店，並大手筆邀請知名歌手助興，張秀卿以一曲〈車站〉奠定「苦情歌后」地位，並曾奪得金曲獎最佳方言女演唱人獎；曾瑋中為屏東縣三地門鄉人，從《明日之星Super Star》出道，曾入圍金曲獎最佳台語男歌手，出道以來已發行九張專輯，其中熱門單曲〈必巡〉被列入KTV必點歌單。

沐華國際由洪若萍與謝丰益於民國89年創辦，一開始便確立以「美容結合養生調理」作為核心方向，洪若萍憑藉自身橫跨中醫、西醫與美容養生領域的專業背景，長期深耕第一線服務顧客，在實務過程中深刻體會到，現代人追求的不只是外在美，更需要從體質調整、氣血循環與生活習慣著手，才能達到真正的健康與平衡。

沐華將中醫理論、經絡概念與現代美容科技相互結合，發展出兼具調理與保養雙重價值的產品與服務體系，為品牌奠定穩固基礎，並首重以自然調養改善健康，通過沐若全方位能量乳霜搭配經絡調理技術，以最自然、安全的方式調整體質，推廣婦女二度就業，為廣大的民眾服務，也幫助許多弱勢家庭改善環境。

在企業文化方面，沐華國際美容在洪若萍帶領下，始終強調「善的文化，愛的事業」，今年3月14日將攜手高雄市政府教育局及運發局，舉辦「沐愛而行 跑出愛的力量」公益路跑，報名所得全數捐贈高雄市政府支持偏鄉學校及弱勢團體，展現沐華取之於社會、用之於社會的理念，結合美容專業與公益精神，陪伴弱勢學子一起前進奔向未來。

