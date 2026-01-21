尾牙邀台語大咖歌星助陣 沐華集團宣示迎向更精彩未來

沐華國際美容尾牙宴重金禮聘台語歌壇經典代表張秀卿現場獻唱。 圖：沐華國際美容/提供

[Newtalk新聞] 沐華國際美容股份有限公司20日晚間首度於高雄萬豪酒店擴大舉辦尾牙宴，重金禮聘台語歌壇經典代表張秀卿及深情鐵肺唱將曾瑋中現場獻唱，並由有「派對魔術師」美譽的知名音樂DJ林軒營造動感氛圍，總裁洪若萍及董事長謝丰益除獎勵全國各地經銷商，並邀請社團、工商業界、精品業、傳播界及新媒體等各界菁英上千人共襄盛舉。這是高雄今年迄今最高規格的尾牙盛宴，也宣示沐華人將帶著信念、熱情，一起迎向更大的舞台與更精彩的未來。

張秀卿是台灣知名台語女歌手，以一曲〈車站〉奠定「苦情歌后」地位，並曾奪得金曲獎最佳方言女演唱人獎，去年8月在台南舉辦出道45年來首場個人售票演唱會「辣妹駕到」，全場座無虛席；曾瑋中為屏東縣三地門鄉人，從《明日之星Super Star》出道，曾入圍金曲獎最佳台語男歌手，出道以來已發行九張專輯，熱門單曲包括〈必巡〉、〈後世人〉、〈總會有一工〉、〈若無你佇阮身邊〉。

沐華國際美容股份有限公司由洪若萍與謝丰益於民國89年創辦，一開始便確立以「美容結合養生調理」作為核心方向，將中醫理論、經絡概念與現代美容科技相互結合，發展出兼具調理與保養雙重價值的產品與服務體系，為品牌奠定穩固基礎，並首重以自然調養改善健康，通過沐若全方位能量乳霜搭配經絡調理技術，以最自然、安全的方式調整體質，推廣婦女二度就業，為廣大的民眾服務，也幫助許多弱勢家庭改善環境。

洪若萍憑藉自身橫跨中醫、西醫與美容養生領域的專業背景，長期深耕第一線服務顧客，在實務過程中深刻體會到，現代人追求的不只是外在美，更需要從體質調整、氣血循環與生活習慣著手，才能達到真正的健康與平衡。

在企業文化方面，沐華國際美容在洪若萍帶領下，始終強調「善的文化，愛的事業」。她認為，美容與健康本質上是一種服務人的志業，不只是商品交易，更是一種長期的陪伴與關懷；因此，公司內部特別重視人與人之間的信任、尊重與正向關係，並透過產品、教育與服務，協助更多人改善生活品質、找回自信與健康。

沐華2025年歷經重大改革，2026年將迎來最大轉變，3月14日將攜手高雄市政府教育局及運發局，舉辦「沐愛而行 跑出愛的力量」公益路跑，報名所得全數捐贈高雄市政府支持偏鄉學校及弱勢團體，展現沐華成立26年來始終相信「美，不只是外在的光彩，更是來自心中那份願意付出的善意。」秉持取之於社會、用之於社會的理念，結合美容專業與公益精神，陪伴弱勢學子一起前進奔向未來。

2019年沐華營運總部於大寮和發產業園區落成，占地2000餘坪，並結合數位化、資訊化發展，打造嶄新品牌形象，更致力於人才培訓，組成具創意思考與活力的團隊，以奠定未來國際化基石。站在2026年全新的起點，沐華將帶著信念、帶著熱情，以台灣為根、以世界為舞台，把專業、品質與服務精神帶向國際，開創屬於沐華的全球版圖，迎向更精彩的未來。

