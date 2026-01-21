尾牙釋利多 康舒董座許介立：2026年燃料電池、資料中心電源新品同步放量

繼2025年可望轉虧為盈後，康舒董事長兼總經理許介立看好康舒2026將受惠於燃料電池代工需求大增、子公司立卬營運回春，其中，燃料電池代工訂單將迎接延續2、3年的需求倍增，子公司立卬不僅可望受惠於美國市場通訊電源需求回升，耕耘已久的直流電轉換產品線更已打入資料中心、2026來自資料中心產品線營收將迎接2～3的成長，與康舒內部開發的AI伺服器機櫃用電源架，成為互補。

金寶、泰金寶、康舒今日舉行聯合尾牙，許介立在尾牙前媒體聯訪時表示，去年康舒營運一度受到川普對等關稅、新台幣大幅升值的影響，導致上半年營運不如預期，直到下半年才追回來，然而，康舒講了好幾年產品、集團合作、行銷的轉型，也終於在2025年完成第一步。

面對2026年，許介立表示，以康舒母體的營運來看，燃料電池將是一大重點，美國的電力分配不均、電網也不夠穩定，可是AI資料中心需要極為大量、穩定的電力來源，所以CSP都在尋找新的發電方式，康舒燃料電池的代工客戶未來2、3年訂單都是倍數成長，也因為客戶訂單大爆發，康舒原先只配合客戶需求在淡水廠生產已經不夠，現在康舒向集團內泰金寶請求產能支援，燃料電池代工訂單可望將新增美國聖地牙哥與墨西哥。

另外，許介立也重申，康舒33kW電源架會在2026年量產、72kW電源架目標則是2026年送客戶認證。

而在重要子公司立卬方面，許介立則預期，2026年可望繼續受惠於美國電信業者資本支出上升、通訊電源訂單回春，而立卬從2024年就開始對CSP送樣直流電轉換的新產品，許介立也透露直流電轉換新產品已經成功打入CSP，2026年新產品營收可望比去年大增2、3倍。

另外，康舒與金寶共同開發下一世代資料中心用電源櫃HVDC，也在今日的尾牙中發表，康舒表示，此電源櫃為1MW HVDC 高功率電源機櫃、整合100kW高功率機架式電源（Power Shelf）和備援電池模組（BBU Shelf），支援±400V或800V的電力輸出架構，金寶技術長李盛宏表示，金寶已經量產600kW的超級充電樁兩年，與康舒共同開發HVDC電源櫃時，金寶發現超級充電樁的架構跟HVDC電源櫃一樣，可以沿用同樣的技術架構與生產流程。



