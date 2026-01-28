尾牙頭獎大縮水 員工急問：還能待嗎 釣出一票苦主

尾牙旺季到來，員工最期待的就是抽獎，不過一名女網友表示，以前剛進公司的時候，尾牙最大獎有5萬元，沒想到今年大縮水，頭獎剩下2萬元，讓她擔心「公司是不是快不行了，還能待嗎？」話題引發熱議，也釣出一票苦主，「我們只有1萬，有安慰到你嗎」、「我公司沒有尾牙」。

原PO日前在Dcard發文表示，記得以前剛進公司的時候，尾牙最大獎是5萬元現金，但今年只剩下2萬元，工讀生的紅包甚至只有500元，讓她相當傻眼，質疑「3年內縮水成這樣子，這間公司是不是快不行了，還要待嗎？」

話題引發許多討論，一票網友留言安慰原PO，「百大企業，連尾牙都沒有」、「我們最大獎只有2000元」、「不意外，我們公司年終還只有5000」、「我們公司最大獎2萬元家樂福禮券」、「連尾牙都沒有路過」。

不少上班族直言，「尾牙不要辦，發現金還比較爽」、「我們公司沒尾牙，每人發1萬」、「最大獎有多少根本不重要，反正也不會中獎。」

也有網友認為，公司獲利不佳確實會影響到尾牙的獎項，不過要評估適不適合繼續待，應綜合比較其他福利、薪資水準、公司文化、組織結構等因素，「尾牙只是多餘的，不能算是經常性薪資」、「走不走，看公司獎金發多少吧」。

