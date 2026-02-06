尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦

新北市 / 綜合報導

新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。

身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。

砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。

員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。

目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」

事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。

新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」

警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。

