尾牙驚魂夜！中國男持20公分菜刀闖東京迪士尼 怒吼「再靠近就殺你」

東京迪士尼度假區近日傳出有中國男子涉嫌持刀闖入園區飯店，對另一名男子用中文威脅會殺死對方，隨後逃離現場。警方週二（12/2）在持刀男子住家附近將其逮捕，據稱該男事發時準備發放抗議信但被阻止，故從包裡拿出中式菜刀，但否認威脅任何人。

綜合日本媒體報導，這位名叫姜春雨的34歲中國男子是在週一晚間8點後，在東京迪士尼海洋園區內的觀海景大飯店（Hotel MiraCosta）宴會廳掏出疑似刀具，威脅另一名31歲男子，大喊「你再靠近我就殺了你！」

姜男在現場手持長約20公分的中式菜刀揮舞大約5分鐘時間，隨後搭乘火車逃離現場。日媒指出，由於進入飯店不像進入樂園需要檢查行李，所以任何人都可以自由進出。

警方週二中午在姜男位於神奈川縣川崎市的住處逮捕嫌犯，據稱宴會廳當時正舉行一間公司的尾牙聚會，姜男曾在該公司任職。參與尾牙者表示，當時現場正在進行抽獎活動，突然傳出中文的怒吼聲；雖然沒有目擊到姜男的身影，但會場各桌均散落著寫有中文的紙張。

警方目前正在調查其犯案動機。姜男在接受調查時否認部分指控，稱自己本來只是為了發放抗議信，但被阻止後，他僅是從包裡拿出一把中式菜刀，強調並未持刀指著或威脅任何前同事。

這起事件也讓來到東京迪士尼的遊客感到緊張，有人坦言看到新聞覺得好可怕，但也有人說雖然覺得危險，但畢竟園區內有行李檢查等措施，應該能讓人安心享受在園區的時光。

