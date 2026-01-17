尾牙鬧烏龍！A-Lin變A-Line、動力火車險成「動刀火車」網笑瘋

【緯來新聞網】藝人黃豪平在社群平台分享自己主持華碩尾牙時的趣事，意外掀起網友朝聖熱潮與爆笑留言。一位員工原想高舉應援手牌支持壓軸嘉賓歌手A-Lin，卻將她的名字寫錯成「A-Line」，讓現場氣氛瞬間炸裂。

A-Lin和動力火車獻唱尾牙。（圖／翻攝IG）

A-Lin在演出中也當場吐槽笑說：「那個，底下這位朋友，你手機把我名字寫錯了，我是Alin，你寫成A-Line。」 接著登場的不敗搖滾團體動力火車（Power Station）也加入玩笑行列。



主持人黃豪平在訪問時段補刀：「剛才那位朋友，寫成A-Line的，我怕你太興奮，我要檢查，我怕你寫成動刀火車。」 黃豪平將這段趣聞PO上社群，並標註「幹話主持人」、「#聽前面想後面笑點」，馬上引來網友朝聖留言。



網友們在貼文下熱烈回應，有人笑問：「你要不要順便檢查看看有沒有寫黃逸豪的牌子」，也有人發揮創意：「為什麼不是動感火車之類的」、「也可以寫成all in」，讓笑點持續延燒。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

坂口健太郎遭爆劈腿永野芽郁！正宮怒揭內幕 經紀公司回應了

大方聊閃兵時事！接到兵單立馬入伍 王傳一喊：報告有當兵