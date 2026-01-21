「尾牙」中獎攻略！「12生肖轉運術」讓你旺整年

生活中心／李筱舲報導



年終尾牙不僅是抽大獎、求好運的時刻，更是翻轉運勢的關鍵！命理專家菲菲老師透露，尾牙宴匯集了歲末辭舊、場所能量與同仁氣場，形成最強大的「轉運樞紐」；這場職場盛會的風水能量，甚至遠比日常的居家布局更具爆發力。





「尾牙」抽大獎必看！命理老師揭「12生肖最強轉運術」照做讓你「旺整年」

命理老師菲菲老師指出，尾牙宴就像是一場「年度能量儀式」、也是一場職場的「能量年終獎」。（圖／翻攝自臉書粉專《菲菲老師-幸運命理》）

在《自由時報》報導中，菲菲老師指出尾牙宴的氣場，是匯聚了「天時（歲末辭舊）、地利（場所）、人和（全體同仁）」的三重能量，形成了一個「運轉換樞紐」，並將個人的年度努力、團隊集體成果以及對未來的期許，聚集在充滿歡慶的特殊時空中。菲菲老師形容尾牙宴就像是一場「年度能量儀式」、也是一場職場的「能量年終獎」，懂得領取的人，未來一年都受用。

菲菲老師給出12生肖在尾牙場合最值得把握和強化的運勢類型。（圖／翻攝自Ｘ ＠ProjectPaleozoo）

對此，菲菲老師也根據12生肖在丙午年的整體氣運特質，分析每個生肖在尾牙場合最值得把握和強化的運勢類型，並提供實質的行動指引：

鼠：最強「開創運」

運勢特質利於在變局中率先卡位。尾牙場合應主動爭取擔任活動關主、串場主持等需要靈活應變的角色，展現面對新局面的膽識與行動力，讓主管看見你開疆闢土的潛質。

★尾牙行動帖：主動舉手，成為氣氛「發動機」。



牛：最強「積累運」

運勢關鍵在於穩固基礎、深化信任。尾牙時無需廣撒網，應真誠地向直屬上司與關鍵夥伴致謝，進行有深度的交流，鞏固核心關係網，為未來發展積累最可靠的信任資本。

★尾牙行動帖：誠懇致謝，做核心圈「穩定錨」。



虎：最強「聲量運」

運勢焦點在於放大個人影響力與專業形象。尾牙是「被看見」的絕佳舞台，務必爭取上台機會，塑造令人印象深刻的領導者或專家形象，將人氣轉化為事業推進力。

★尾牙行動帖：勇敢上台，將宴會廳變為「主秀場」。



兔：最強「機緣運」

好運常藏在愉悅的意外連結中。尾牙時請輕鬆穿梭，用友善態度打開與各部門同事的對話，廣結善緣。愉快的閒談可能開啟意想不到的訊息之窗或合作契機。

★尾牙行動帖：微笑穿梭，擔任席間「人氣暖流」。



龍：最強「洞察運」

運勢優勢在於深謀遠慮與發現潛在價值。尾牙適合扮演冷靜的觀察者，細心留意組織的人事動態與未言明的需求，你的洞見將是未來掌握先機的利器。

★尾牙行動帖：靜觀其變，以「眼光」為未來佈局。



蛇：最強「協作運」

成功來自於與團隊共榮、與上級同心。尾牙時應緊密配合部門行動，積極協助主管與同事，展現卓越的團隊支援能力，成為讓上司放心、夥伴安心的核心成員。

★尾牙行動帖：緊跟團隊，成為令上司「放心」的得力成員。



馬：最強「擔當運」

運勢需要透過承擔責任來兌現榮耀。尾牙時請主動處理現場狀況、照顧同仁，或帶領小組完成挑戰。在壓力下展現的責任感與魄力，是建立領導威信的最佳時刻。

★尾牙行動帖：勇於任事，將壓力化為「領導力」展示。



羊：最強「修復運」

運勢重點在於修養生息、調和狀態。尾牙時應注重身心平衡，享受美食但知所節制，與三五知己溫暖交流。以平和舒暢的狀態離場，是為新年充飽能量的最佳投資。

★尾牙行動帖：節制養心，將「健康」作為最佳收穫。



猴：最強「應變運」

機遇常偽裝成突發的挑戰。若尾牙出現任何小插曲，冷靜而迅速地協助解決，能完美展現臨危不亂的可靠特質，成為被託付重任的關鍵印象。

★尾牙行動帖：眼明手快，將「意外」轉為個人「加分題」。



雞：最強「形象運」

得體的言行舉止本身就是強大的吸引力。尾牙時請專注於維持優雅專業的儀態，與各層級同仁得體互動。良好的個人品牌與口碑，會為你吸引來貴人與好機會。

★尾牙行動帖：儀態得體，以「風度」吸引貴人注目。



狗：最強「同盟運」

力量來自堅固的夥伴關係。尾牙是與核心戰友深化情誼的時刻，應真誠交流，強化互信。同時謹慎避開敏感話題爭論，目標是讓你的後盾更加牢不可破。

★尾牙行動帖：鞏固盟友，進行一場「戰略性」交流。



豬：最強「信賴運」

運勢根基在於勤懇務實所積累的可靠度。尾牙時可主動分擔細微的服務工作，或在言談中展現對職責的踏實規劃。這種穩重的風格，易在變動中贏得關鍵的信賴與託付。

★尾牙行動帖：默默耕耘，以「實幹」價值贏得「重託」。

