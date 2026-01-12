尾牙「中獎神曲」網瘋傳！他實測笑喊：老祖宗保佑

生活中心／饒婉馨報導

網友近日在社群平台上瘋傳一個「花家黑魔法」，只要在尾牙前循環播放迪士尼電影《花木蘭》的經典歌曲，就有機會獲得老祖宗保佑。不少網友親自測試後，竟然真的抱走數萬元獎金，讓這首歌瞬間成為尾牙季的「開運神曲」。





尾牙前請出老祖宗保佑？他狂聽「1神曲」中大獎…網瘋傳嗨喊：花家黑魔法

貼文時隔一年再度被翻出，有許多網友在留言區分享實測經驗。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

最近Threads上瘋傳一個奇妙的尾牙求財法，就是聽電影《花木蘭》中的歌曲〈以妳為榮〉（Honors to Us All）。這首歌的歌詞提到「老祖宗保佑我」、「為我家族爭取好光彩」，原本是描述木蘭準備相親的橋段，現在卻被網友戲稱為「花家黑魔法」。儘管貼文是去（2025）年1月初發布的，不過留言區卻出現許多今（2026）年挑戰的網友表示，自己在尾牙前瘋狂循環這首歌，結果真的順利中大獎，忍不住大讚「太神啦！」。

廣告 廣告

尾牙前請出老祖宗保佑？他狂聽「1神曲」中大獎…網瘋傳嗨喊：花家黑魔法

原PO貼文下湧入許多新留言，他笑回「花家列祖列宗年度盛事」。（圖／翻攝自 Threads ＠stevenliu2261）

貼文再度被翻出後，許多網友表示要先存起來，還有今（2026）年已經挑戰過的網友分享「先生尾牙前一小時狂聽，抽獎最後直接手機放在桌上播出來，同桌直接六個三萬、一個五萬、先生八萬」、「真的必須大推木蘭！昨天尾牙前狂聽一小時，結果中了18000」、「真的中！！聽一個禮拜，尾牙中8萬＋小獎總共10萬」；有網友回「這週尾牙，該請出老祖宗了」，引來原PO笑稱這是「花家列祖列宗年度盛事」。由於中獎人數不斷增加，這股熱潮也讓《花木蘭》被戲稱為台灣人的「瑪麗亞凱莉」，只要季節一到就要拿出來播放。許多準備參加尾牙的員工都趕來貼文下方「簽到還願」，甚至有人笑說除了聽歌，還要準備一隻幸運蟋蟀才夠專業。雖然抽獎全憑運氣，但這種有趣的「老祖宗保佑」神曲，已經成為今年尾牙最熱門的話題。





原文出處：尾牙前請出老祖宗保佑？他狂聽「1神曲」中大獎…網嗨喊：花家黑魔法

更多民視新聞報導

LINE「防詐功能」預設關閉！官方揭3步驟開啟

暖暖包狂搓更短命！環保署揭實用「2功能」：別丟

19歲女車禍開刀留疤…被說「這樣怎麼嫁人」網揪心

