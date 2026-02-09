尾牙「參獎」1萬2紅包掉路邊

▲大墩南路地上有一包印有「參獎」字樣的紅包袋，裡頭裝有新臺幣1萬2,000元現金（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 年終尾牙季熱鬧登場，卻有人差點把好運弄丟！日前一名熱心民眾行經臺中市南屯區大墩南路段附近，發現地上有一包印有「參獎」字樣的紅包袋，裡頭裝有新臺幣1萬2,000元現金，擔心失主心急如焚，立刻將紅包送到派出所。員警以紅包上「參獎」關鍵字，研判失主可能去過鄰近婚宴會館或餐廳參加尾牙，經逐一查詢不久果然「破案」，順利聯繫上呂姓失主。

臺中市政府警察局第四分局大墩派出所警員楊景智受理該拾獲紅包案時，聯想到現正值年末尾牙旺季，研判失主極可能是到附近參加公司尾牙或聚餐的民眾，加上拾獲地點鄰近婚宴會館及多家餐廳，隨即主動聯繫周邊婚宴會館協助查詢。果然不出所料，經館方協助確認，在短短20分鐘內便順利聯繫上呂姓失主（79年次），對方得知「消失的參獎紅包」找回來了欣喜若狂，並主動表示想向拾得民眾表達感謝之意。員警也貼心協助雙方通話，兩人透過電話互相道謝，讓現場氣氛相當溫馨。

第四分局表示，年末聚餐、尾牙活動頻繁，民眾在歡慶之餘應留意隨身財物，務必妥善保管，適逢115年加強重要節日安全維護工作期間，民眾參加餐敘飲宴、切勿酒後開車；此外，本分局為貫徹公務員廉政倫理規範，要求所屬落實「不送禮、不收禮」、 「拒絕關說請託，守住廉政底線」，以建構優質公務環境，安心過好年。



