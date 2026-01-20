尾牙「天選中獎名單」曝光！老闆速發2000平眾怒

生活中心／曾詠晞報導



年節將至，許多公司都陸續舉辦公司尾牙犒賞員工，其中最讓人期待環節就是抽獎，但近期在社群平台上傳出一起抽獎不公平的爭議事件。網友分享，在上週舉辦的尾牙中，前段獎品大多是電影票或是百元禮券，而到了最後的壓軸5大獎時，得主竟全都是核心主管，讓當天的尾牙在一陣失落中結束，而貼文一發出，立即引發社群熱烈討論。





尾牙季到來，許多網友都會在網路上分享自己的中獎過程，沒想到近期一名網友透漏了一件疑似不公平的公司尾牙抽獎。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

原PO在Dcard表示公司尾牙疑似被做籤，而且非常明目張膽，沒有絲毫掩飾，因此引起員工抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

根據原PO在Dcard貼文中描述，當晚抽獎流程從最初的電影票、小家電到Switch遊戲機，氣氛和諧又歡樂。然而當第八道菜被端出，最後壓軸的5大獎（兩支iPhone 17Pro Max、一台MacBook Pro、東京雙人機票與Gogoro機車）公布得主後，被原PO發現5位分別是財務部主管、行政部主管、行政特助加上2位董事長特助，而他們除了是核心主管之外，還身兼尾牙採購與流程負責人。由於獲獎名單與活動策劃組高度重疊，因此不少員工質疑是「明目張膽」的作籤行為。不少網友深有同感表示，「做簽做成這樣還辦什麼尾牙 抽一抽發郵件通知就好了」、「有遇過不演的，沒遇過這麼不演的」、「明明可以直接拿 卻還給妳有希望的感覺」，還有人笑說「貴公司還缺董事長特助嗎？」。

原PO公司尾牙的5個最大獎被籌備組的5位主管全包，因此讓許多員工不滿。（圖／翻攝自Dcard）

尾牙隔天，原PO公司舉辦尾牙檢討會，老闆了解事情經過後，迅速承諾會補發2000元給每一位員工。（圖／翻攝自Dcard）

事件發酵後，行政特助隔天便通知召開尾牙檢討會，由老闆親自主持。在會議中有組長委婉反映，由於這次獎品間價差高，最終大獎卻集中在主管身上，導致基層員工因落差感過大而產生「過度聯想」，建議未來縮小獎項價差以平衡心態。而老闆聽取意見後當場表態，若員工因抽獎不開心，他身為老闆也不開心，並隨即指示財務部撥款，補給每位同事2000元獎金，希望能化解了作籤疑雲，轉化為皆大歡喜的結局。

原文出處：尾牙5大獎全落主管手中！基層怒喊「太明目張膽」老闆霸氣發2000收場

