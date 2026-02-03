尾牙，彰化市大東門福德祠舉行土地公祝壽典禮

彰化市長林世賢(前左三)參加大東門福德祠土地公祝壽典禮。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

二月三日為農曆十二月十六日尾牙，習俗要祭拜土地公（福德正神），位於彰化市民生路的大東門福德祠，上午十點半舉行隆重的土地公祝壽祭典，由大東門福德祠管理人、市長林世賢偕同各界人士與信徒共同參加，向福德正神恭祝聖誕千秋，現場並準備麻油雞、壽桃，讓參加活動的信眾福食平安。

林世賢表示，台灣民間與商家習俗，每逢農曆每月的初二、十六這兩天都要祭拜土地公。民間習俗農曆二月二日為「頭牙」，而農曆十二月十六日為「尾牙」，在尾牙這一天，會以豐盛的供品祭拜土地公，供品中最特殊的是「麻糬」，象徵「黏錢」之意，希望藉由祭拜此供品，土地公能保佑賺大錢；尾牙同時也是事業主犒賞員工，感謝他們一年辛勞的大節日。

林世賢表示。日治時期大正十一年（西元一九二二年），當時日本政府進行拓寬彰化市陸軍大道（即現今的中山路台一線縱貫公路），原有的東城門也遭拆除，以致東門的土地公神尊因無處棲身，曾經長時期被暫放城隍廟內。

民國九十四年五月，基於市內各有西門、北門、南門福德祠，獨缺東門福德祠，因此，將原供奉於城隍廟內的東門土地公-福德正神，迎請至原交通隊部所在、即元清觀前的現址，整修為大東門福德祠。