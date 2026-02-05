尾牙、忘年會一桌大餐後為何易爆血管？ 醫揭三大風險 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

前行政院發言人陳宗彥驚傳日前與友人聚餐，突感身體不適，疑似腦溢血被緊急送醫，尚未脫離危險期。為什麼吃一頓豐盛的忘年會、春酒，常見有人身體不適，血壓立即爆高，甚至腦溢血？醫師提醒，這種狀況常常是高鈉、酒精、交感神經波動等多重因素，造成風險加乘，凡是吃到一半，出現越吃越暈、呼吸困難、胸悶、莫名冒冷汗等症狀，最好停下來，趕緊搶時間送醫。

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇表示，類似的危險狀況常是餐後的生理反應與聚餐情境的多重加成，首先，是高鈉負荷加上醬料、湯品，鈉會提高血管收縮張力、讓身體「留水」，對本來就有鹽敏感的人，長者、腎功能差、代謝症候群、睡眠呼吸中止、高血壓等患者，尤其明顯，影響血壓爆高。

廣告 廣告

再者就是大餐配酒精，姜冠宇說，酒精是早期血管擴張、後期反彈性升壓，很多人以為酒會降壓，事實是「兩段式」，喝下去短時間可能臉紅、血管擴張，看似降壓，之後交感神經、皮質醇、腎素-血管張力系統被推動，外加睡眠品質變差，形成反彈性升壓。且酒精常伴隨吃更鹹、吃更多、睡更少，等於把所有升壓因子疊加。

姜冠宇指出，吃大餐需要更高的消化灌流，身體會調整血流分配，如果同時吃很快、很熱、很辣，現場又很吵、情緒興奮，像是敬酒、談生意、唱歌等，他形容，會讓交感神經像「踩油門」，心跳變快、血管收縮，血壓就容易上去。何況若再加上天氣變化血管收縮或其他血糖因素都會加乘風險。

姜冠宇提醒，大部分出事的人，很多連自己有高血壓、腦血管瘤已經形成了也不知道，初次發現就以嚴重事件呈現，凡是吃到一半，越吃越暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡（神經症狀）、呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗等，其實都要停下來，趕緊搶時間送醫。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

出國買保健品有人挨罰8萬！ 食藥署曝關鍵、去年共罰116件

陳宗彥仍在昏迷狀態！ 危險期至少觀察二周

【文章轉載請註明出處】