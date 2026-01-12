尾牙、搶票神曲「老祖宗保佑我」 1小時威力加強版網狂還願：感謝老祖宗！

台北市 / 林彥廷 綜合報導

不少公司行號開始舉辦尾牙，而被網友稱為「發財神曲」的《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉，也再次於社群中掀起話題。除了不少人祈求在尾牙、春酒中獎好運，此曲也成為不少歌迷「搶票神曲」，也讓官方製作成迷因讓網友們瘋狂重播。

不少網友都會在公司舉辦尾牙時播放「老祖宗保佑我」，祈求中獎，這股風潮也曾被台灣迪士尼Disney+小編製作成圖文PO到社群中，表示「《花木蘭》列祖列宗顯靈啦！尾牙包中都市傳說，幫大家準備好了，請一路播到春酒不用謝。超越美輪明宏、花家黑魔法」、「吃飯洗澡睡覺24hr老祖宗保佑我單曲循環！」、「不要小看祖先的力量」。

更有網友將片段製作成「1小時威力加強版」，將「老祖宗保佑我」輪迴播放一小時，該影片吸引不少網友留言說「我自己祖宗沒在拜，來這裡拜花家祖宗」、「真的有用～老祖宗讓我今天抽中大獎」、「真的有用來還願！尾牙帶了吉伊+播放這首抽中現金1萬！」、「今天尾牙開始抽獎也開始放，結果左右跟自己都有抽到獎」等。

也有人提到「搶演唱會福利前狂播，搶到了...老祖宗真強」、「TWICE 演唱會12/2 12/4 搶票 搶到了來還願！」、「聽了一整晚+搶票時聽成功搶到SVIP」、「我又來感謝老祖宗了！！讓我搶到BLACKPINK高雄演唱會！全勤！」等。

原始連結







