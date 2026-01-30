尾牙「摩擦出火花」！世界先進工程師激戰女同事 正宮憑行車紀錄器逆襲判賠

世界先進工程師參加公司尾牙，結識其他部門女同事後竟發展出不倫戀。示意圖

新竹一名在知名科技公司「世界先進」擔任工程師的男子小偉（化名），與妻子2024年3月底結婚，並育有一名子女，未料婚姻維持不到一年便爆發婚外情。去年小偉參加公司尾牙認識林姓女同事後，相約到摩鐵激戰2回合，女方還慫恿他離婚，元配發現後，憤而向小三求償。新竹地院審理後判林女須賠償元配30萬。

判決書指出，小偉是在2025年1月中旬參加公司尾牙時，認識了女同事林女，兩人隨即發展出不尋常的關係。元配事後發現丈夫與林女往來頻繁，內容充滿曖昧，林女不僅要求小偉「哄她入睡」，甚至多次慫恿小偉與元配離婚，言行明顯超越普通朋友界線。

廣告 廣告

元配曾於2025年2月與小三陳女攤牌，陳女當時雖承諾會刪除聯繫方式，但兩人私下仍持續交往。元配察覺丈夫經常深夜返家，調閱車內行車紀錄器發現，陳女多次搭乘小偉的車，甚至在深夜由小偉接送返回住處或公司二廠。同年5月，元配致電陳女對質，陳女坦承雙方仍有接送往來，且下車前會「擁抱、親吻」。

丈夫出庭認了：去過兩次摩鐵

儘管小玲在法庭上辯稱兩人僅是普通朋友，並稱是在元配的騷擾與壓力下才無奈承認有親密行為。然而，小偉以證人身分出庭時證實，陳女明知他已婚，兩人除接送外，確實有親吻、擁抱，甚至曾兩度前往頭份的汽車旅館發生性行為。

新竹地院法官審理後認為，小玲與張男的行為已逾越一般異性社交分際，嚴重破壞盧女的婚姻生活圓滿與安全。考量雙方學經歷與經濟狀況，法官最終判決陳女須賠償盧女30萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

女權的法槌！遭控懷孕歧視還酸「成長的殘葉」...呂秋遠一審要賠60萬

3歲童大便弄髒褲子...凶狠繼父推他撞洗手台8次釀重傷 二審結果出爐

誆翡翠原石投資吸金千萬主嫌判8年 「資深仙塔」律師求刑8年卻無罪理由曝

幼兒園長淪男家長小三 正妻開直播大爆料！高難度「倒立露春光」被公開