尾牙、春酒表演看過來！ 新北身障藝人多元演出獲好評

〔記者賴筱桐／新北報導〕歲末年終將至，是企業舉辦尾牙、春酒餐敘的旺季，家庭聚會或典禮宴會等活動增加，新北市培訓身障表演藝術工作者，演出類型多元豐富，精湛的舞台表現屢獲好評，市府勞工局提供客製化服務，呼籲公司行號或人民團體給予身障者更多就業機會，讓活動增添溫暖及感動。

身障藝人劉育瑄在4個月大時被診斷為先天性視神經退化，右眼完全無光覺，左眼僅存微弱光覺，母親全心照顧並支持她的成長，幫助她突破視障面臨的困難，她幼時展現極高的音樂天分，能透過聽覺記憶並重現老師彈奏的樂曲，正因為擁有絕對音感，促使她踏上音樂之路的夢想。

不過，劉育瑄因為無法閱讀樂譜，只能反覆聆聽鋼琴老師錄製的音檔來學習樂曲，用心記憶每個音符，把音樂當作與世界溝通的橋梁。她就讀台南藝術大學音樂系、主修長笛，畢業後持續追逐音樂夢，2022年投入藝術表演工作，肩負起自己及妹妹就讀大學的生活開銷。

劉育瑄參加新北市勞工局的「身障藝人就業協助計畫」，使她獲得許多公益及商業演出機會，不僅增加收入，也提升能見度。她以音樂描繪生命的色彩，即便身處黑暗，也以旋律傳遞光與希望，展現身障者在藝術領域的無限可能。

新北市勞工局表示，市府長期協助媒合身障表演藝術工作者參與公益活動及企業演出機會，並透過舉辦職能提升講座、開拓街演新據點、製作影音履歷等方式，協助身障藝人精進技藝，強化表演效果與就業能力。

有興趣邀約身障藝人演出的企業或團體，可至YouTube搜尋「新北身障街藝」頻道，觀看影音履歷；活動安排可電洽新北市勞工局：(02)2960-3456分機6318黃小姐。

