尾牙「最大陋習」是它！一票員工爆共鳴 氣炸喊：根本是懲罰

農曆新年將近，不少公司陸續舉辦尾牙，員工也開始期待是否能在抽獎環節中抱回大獎。然而，也有不少民眾直言，最害怕尾牙時被老闆點名上台表演節目，認為這樣的安排「根本是在懲罰員工」，相關話題隨即引發網友共鳴，掀起熱烈討論。

近日，一名網友在Threads發文指出，近期公司邀請講師進行與「職場霸凌」相關的課程時，有同事當場提問，「公司要求新進人員在春酒時被強迫上台表演，這算不算職場霸凌？」該問題一拋出，竟促使公司今年的春酒表演節目改為自由報名參加，讓原PO不禁感嘆「Z世代直接改掉了幾十年來的陋習」。

貼文曝光後，迅速引發大量網友討論，不少人認為「強迫表演」堪稱尾牙文化中最大的陋習之一，紛紛留言表示，「下班後能自由參加的才叫聚餐，強迫一定要去的叫加班」、「超討厭這種尾牙還要強迫表演的文化」、「尾牙不就是應該好好放鬆、好好吃飯嗎？」、「請不起表演團體也不該這樣折磨員工」、「尾牙是用來犒賞員工的，不是用來懲罰員工的」。

也有網友建議，若改採獎勵制度，反而能提升員工參與意願，「改成自願報名上台表演，每組獎金3萬元，看看Z世代有多踴躍」、「我們公司採徵選制，還請老師來挑選，選上的請公假練習，表演完還有豐厚獎金」、「如果制度改成自由參加，加上表演有獎金，這樣就好很多」。

