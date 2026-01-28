尾牙「最棒獎品」不是現金或iPhone 上班族見1獎項秒心動

一名網友參加尾牙抽獎時，發現其中一個獎項是「帶薪特休假5天」，直呼這是他最想要的獎品，貼文一出，立刻引發上班族熱烈討論，一派人認為，進入職場後，休假本身就是最大的獎勵，比現金、iPhone更具吸引力；但也有人指出，即便是帶薪特休，仍可能需要隨時待命，相較之下現金獎更實際。

原PO於Threads發文指出，近日參加供應商舉辦的尾牙，看到獎品清單後，立刻被「帶薪特休假5天」吸引，直呼「是我最想要的獎品！」

話題引起上班族共鳴，認為短暫休假有助於調整身心，尤其是工作壓力大的情況下，特休獎勵比任何高價獎品更具吸引力，也有人持反意見，指現實狀況可能無法真正享受特休，還是給現金最實際。

網友留言，「我超想要特休5天」、「上班後很需要休假」、「根本沒空請」、「准假，但要on-call，還是很累」、「休假還是得跑案子」、「給錢才最實在」、「特休假這個獎不錯」、「特休本來就有算薪水啊！」、「給錢最實在！有時工作太多還不敢休」。

也有人分析5天特休的實際價值，直言若以月薪10萬計算，5天特休價值大約1萬7，相比之下，iPhone更划算；原PO則表示，實際價值要依年薪高低及公司休假制度而異，若在不使用特休的情況下請假，對部分人來說有負擔。

