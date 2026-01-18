尾牙「每半小時上台玩遊戲」娛樂主管！連抽獎也超摳門 網友齊喊一句話

女網友曝「災難尾牙」掀起網友熱議。示意圖／Freepik

近期各個公司行號紛紛舉辦尾牙犒賞員工，不過有名女網友卻抱怨，好好的一頓飯，卻被頻頻打斷，每半小時就被迫要上台玩遊戲，宛如用來「娛樂主管」，此外在餐點、抽獎環節更是讓人一點也不期待，直呼「這種另類加班什麼時候才能直接取消」。

一名網友在Dcard以「什麼時候能取消尾牙」為題發文，痛批公司的尾牙真的讓人受夠了，不僅每半個小時就得上台玩遊戲，吹桌球、弄麵粉、丟瓶子、疊疊樂樣樣來，且還規定每個人都要參與，看著台下高階主管被逗得哈哈大笑，讓她有種「員工上台娛樂主管」的感受。

此外，抽獎環節也讓原PO相當不滿，她表示，公司竟要每個人都「出資200元」，並投入大桶子內，最後各部門再抽一人將所有獎金拿走，「這錢我拿去超商捐款不好嗎」。

至於餐點，她也怒批「每桌平均1萬5到2萬吧 最多2000一位的東西有什麼值得花時間待」，認為下班後還要和同事、主管吃飯，根本就是另類加班，「什麼時候這東西能直接取消」。

貼文曝光掀起網友熱議，紛紛直呼「那是你公司爛，跟尾牙沒關係」、「還要各出200是怎樣，公司連抽獎的錢都出不起嗎」、「趕快逃離找個像樣點的公司比較實在」、「虛假的尾牙：員工當猴子表演」、「尾牙取消給我錢就好」、「我也很討厭，對I人來說簡直折磨，直接把錢分一分不好嗎」。



