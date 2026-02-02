尾牙、謝太歲、立春三大關破局致勝一次掌握 易經專家王昆山提醒：做好這件事馬年財神進家門

易經專家王昆山老師表示，立春是年度氣場正式轉換的關鍵節點，透過正確的節氣行動與作息調整，有助於避開晦氣、穩住新一年的運勢與財運。圖／業者提供

隨著農曆年進入最後倒數，年關交接的氣場轉換正式啟動。易經專家王昆山老師提醒民眾，每年從「尾牙、謝太歲到立春」這段時間，是一整年運勢最關鍵的轉換期，若能在正確時間完成對應的民俗儀軌，有助於穩住財氣、避免晦氣延續，為新年度打下穩定基礎。

2 月 3 日尾牙：一年財氣的收官與結算

王昆山老師表示，農曆十二月十六「尾牙」，不只是企業聚餐或抽獎，更是向土地公感謝一整年庇佑的重要時點。此時進行尾牙參拜與補財庫，象徵「把今年的財運收好、帳目結清」，同時為來年重新啟動財源。

王老師提醒，尾牙拜土地公重點不在供品多寡，而在誠心感謝與清楚稟告。特別是公司行號、店面經營者，或正準備轉職、展開新計畫的人，更適合在尾牙這天向土地公說明過去一年的成果與來年的方向，讓財氣順利銜接。

信眾於年關前焚香祈禱，向神明稟告一年得失與轉折。王老師指出，謝太歲與尾牙參拜不僅是祈求，更是對一年努力的正式結算。圖／業者提供

年末謝太歲：把舊年的壓力與耗損正式送走

緊接在尾牙之後，進入農曆年末「謝太歲」的重要時段。王昆山老師指出，謝太歲的意義不在於是否犯太歲，而是向當值太歲星君稟告一年走過的狀況，感謝護佑，並正式送神回天庭。

尤其今年曾遇到破財、病厄、官非或重大變動者，更應在農曆十二月二十四送神日後至除夕前完成謝太歲，避免舊年的不順磁場延續到新的一年。王老師強調：「謝太歲是一種結算，不是迷信，而是讓新年能乾淨起跑的重要儀式。」

2 月 4 日立春躲春：四生肖特別注意氣場交接

在影片中，王昆山老師特別點名 馬、鼠、牛、兔 四個生肖，提醒立春當天務必留意「躲春」時辰。2026 年立春落在 2 月 4 日，當天凌晨 3 點至 5 點 為氣場交接時刻，漲氣較重，容易沾染晦氣與不順能量。

王老師建議，這四個生肖的朋友，在該時段避免外出熬夜或遊玩，最好在家休息、好好睡覺即可。若擔心氣場影響，可在睡前於枕頭旁放置一小包海鹽，加強淨化與打煞效果。此外，立春前後至廟宇點一盞太歲燈，也有助於穩定個人磁場，避免新年度一開始就卡關。

尾牙期間向土地公答謝一整年的庇佑，被視為財氣交接的重要儀式。透過誠心祭拜與補財庫，為來年事業與收入穩定打下基礎。圖／業者提供

年關不是只求新，而是把交接做好

王昆山老師總結，許多人急著迎新年、求好運，卻忽略年關真正重要的是「交接」。從尾牙補財庫、謝太歲，到立春躲春，都是在幫助個人完成一年的收尾與新一年的起步。

「年關處理得好，來年自然順。」王老師提醒，把該做的儀式在對的時間完成，不求多，但求到位，才能讓財運、事業與整體運勢，在新的一年穩穩展開。

