尾牙1萬2紅包掉路邊！路人撿到報案 20分鐘後物歸原主

【緯來新聞網】許多公司行號近期陸續舉辦尾牙，沒想到卻有人遺失抽中的3獎紅包。台中市一名熱心民眾在南屯區大墩南路撿到1個紅包袋，上頭印有「參獎」，裡面裝有1萬2現金，立刻送到派出所。警方研判失主應該是參加尾牙，查詢拾獲地點附近的婚宴會館或餐廳，結果順利聯絡上呂姓男子，讓他領回遺失的尾牙紅包。

台中有民眾撿到印有「參獎」的紅包袋，裡面裝有1.2萬現金。（圖／第四警分局提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員楊景智受理報案，聯想到正值年末尾牙旺季，研判失主可能是到附近參加公司尾牙或聚餐，加上拾獲地點鄰近婚宴會館及多家餐廳，立刻主動聯繫周邊婚宴會館協助查詢。



經館方協助確認，在20分鐘內成功聯絡上呂姓失主，對方得知「消失的參獎紅包」找回來欣喜若狂，主動表示想向撿到的民眾致謝，員警也貼心協助雙方通話，2人透過電話互道感謝，現場氣氛十分溫馨。



第四分局表示，年末聚餐、尾牙活動頻繁，民眾在歡慶之餘應留意隨身財物，務必妥善保管，參加餐敘飲宴、切勿酒後開車。另外也強調，將持續落實廉政倫理規範，堅守「不送禮、不收禮」原則，拒絕關說請託，為民眾打造安心過年的優質治安環境。

