尾牙5大獎全進主管口袋 還開會檢討問誰不滿 網笑：沒遇過這麼不演的





年底尾牙向來是員工最期待的公司活動之一，尤其抽獎環節更是全場焦點，人人都盼著能把大獎帶回家。然而近日卻有一名網友分享自身經歷，透露公司人數約80人，結果尾牙時大獎的五位得主都是上層主管，直言參加了一場「讓人無言到笑不出來」的尾牙，引發網友熱烈討論。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，公司規模約80人，上週舉辦尾牙活動，前段抽獎流程看似正常，像是電影票、賣場禮物卡與小家電等獎項，得主分布相對平均，現場氣氛也算熱絡。第二獎則是多台不同型號的Switch，共抽出5名得主，仍未引起太大疑慮。

直到尾聲公布最大獎時，現場氣氛卻瞬間變得微妙。原PO指出最大獎包含兩支最新款iPhone、一台MacBook Pro、一張東京雙人來回機票，以及一台Gogoro，共5個名額；結果得主清一色是財務部主管、行政部主管、行政特助，以及兩位董事長特助。

讓原PO更傻眼的是，這5人正好也是從前期籌備、獎品採購到當天流程執行的主要負責人，尾牙結束後，私下議論自然少不了。

▼原PO透露公司尾牙時大獎的五位得主都是上層主管。

原PO透露，隔天一早竟收到行政特助寄出的信件，要求各組長彙整同仁對尾牙的「爭議點」，內容包含餐點、流程、獎項與場地等不滿之處，並提出改善建議，準備在會議中討論，讓他忍不住感嘆：「吃過這麼多次尾牙，第一次遇到還要開檢討會的。」

▼原PO無奈尾牙結束後，隔天竟要開檢討會。

貼文曝光後，立刻引來大量網友吐槽，「做籤做成這樣還辦什麼尾牙？抽一抽，發郵件通知就好了」、「最後五個獎都給高層主管拿？正常不是都讓給其他人，避免惹議嗎？演都不演」、「平息爭議最好的方法不就是主管自己捐出來嗎？」、「還抽什麼獎？怎麼不直接頒獎算了？」、「最後五個獎的得主真的蠻耐人尋味的」、「有遇過不演的，沒遇過這麼不演的」、「明明可以直接拿走獎項，卻還給你有希望的感覺，該珍惜了」、「其實獎品滿好的，但是五大獎太巧合了吧」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

