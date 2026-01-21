尾牙KTV唱一半OHCA！男救回恐植物人 妻驚3症狀：他說「休息一下就好」

生活中心／施郁韻報導

一名男子吃完尾牙到KTV續攤，半夜被緊急送醫已OHCA。（示意圖／資料照）

近日正值尾牙季，許多公司為了與員工同慶，開桌、辦抽獎樣樣來。一名ICU護理師林婷分享一起案例，一名男子吃完尾牙到KTV續攤，半夜被緊急送醫已OHCA（到院前心肺功能停止）。經過15分鐘CPR及電擊搶救，男子成功撿回一命，卻因腦部缺氧過久恐變成植物人。護理師感嘆其實，病發前「心肌梗塞已經在敲門了」。

護理師林婷在臉書發文表示，該名男子緊急送醫已OHCA，救回來做心導管檢查為「心肌梗塞」，救回一命了，不過但腦缺氧有可能變植物人，「胸口都是被CPR按壓的痕跡，肋骨也斷了幾根！」

男子老婆提到，「先生上週就有不舒服的症狀！」前幾天先生在逛賣場時，走幾步就喘、胸悶、冒冷汗等症狀，「休息一下就緩解了，就沒去理他」，加上體重過重，又有抽煙、喝酒的不良習慣。

護理師示警，心絞痛都可能是心肌梗塞在敲門，一定要及時就醫，不要拖免得下次就會「破門而入」，直接發生心肌梗塞，嚴重恐猝死。

護理師表示，由於該名男子生活不健康、飲食不控制、體重超標，也從來不運動，「更不信邪，永遠覺得倒楣的不是我！」即使在大賣場已經有心肌梗塞的表現但他不知道，「每次發作幾分鐘他就覺得好了沒事了，他根本沒想到是心臟的問題，總覺得是自己太累」。

護理師列出心肌梗塞3大危險因子：

1、活動後出現胸悶、喘、胸痛，休息一下可緩解，不能輕忽。

2、患有高血壓、高血脂、糖尿病者等「三高」。

3、有抽菸、喝酒、熬夜的不良習慣。

