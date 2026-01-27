尾牙KTV續攤唱到OHCA，撿回命卻恐成植物人…妻曝早有3症狀「他說休息就好」：心肌梗塞在敲門

時值尾牙旺季，聚餐續攤、喝酒熬夜頻繁，卻也悄悄推高心血管風險。有位ICU護理師分享案例，表示日前一名男子在尾牙後到KTV續攤，唱到一半突然失去呼吸、心跳OHCA，緊急送一後雖搶回一命，卻可能變成植物人。患者妻子透露，先生早在一週前就出現胸悶、喘、冒汗等病兆，卻以為「休息一下就好」。護理師提醒，其實這就是心肌梗塞來敲門的前兆，特別是三高及不健康生活習慣者，千萬不要「不信邪」。

時值尾牙旺季，許多人酒酣耳熱之際再去續攤，卻忽略天寒喝酒、熬夜可能觸發心血管疾病。慈濟醫院ICU護理師林婷日前在臉書分享案例，救護車直接從KTV送來一名男性OHCA患者，到院時已無心跳、無脈搏，電擊多次並持續CPR達15分鐘，肋骨都被壓斷好幾根，才把人從鬼門關前拉回。

後續檢查確認，患者是典型的急性心肌梗塞。雖然成功裝設心導管，但因心跳停止期間造成腦部缺氧，未來恐面臨成為植物人的命運。

一週前已有胸悶喘前兆卻「不信邪」

患者太太透露，其實先生上周已有不舒服的狀況，走個賣場就出現喘、胸悶、冒汗等症狀，但休息一下就緩解，所以沒去理它，殊不知這就是「心肌梗塞在敲門了」！

林婷表示，患者本身有高血壓、高血脂，且體重過重、有菸酒等習慣，這些都是心肌梗塞發作的高風險因子。她直言，許多人平時生活不健康、飲食不控制，即使體重超標也從不運動，最重要是不信邪——「永遠覺得倒霉不是我！」

如這位患使在大賣場已出現心梗表現，但因為每次發作幾分鐘，就覺得自己好了、沒事了，根本沒料到是心臟問題，總覺得是自己太累，「等到事情發生…沒有機會了！」

「猝死」三分之二有徵兆

前台大醫院院長、心臟內科權威李源德醫師指出，大家常說「心梗猝死沒有徵兆」，事實上猝死的病人，在事情發生前，三分之二是有徵兆的！常見警訊包括走路或爬樓梯時出現胸悶、氣喘、左肩或左臂痠麻，甚至疼痛放射至下巴或上腹部。

【典型症狀】

●胸口悶痛、緊縮感（像有石頭壓著）。 ●痛感可能放射至左肩、頸部、下巴或左臂。 ●持續超過10分鐘不緩解（休息也沒用）。 ●冒冷汗、頭暈、噁心、呼吸急促。

【非典型症狀】常見於女性、年長者、糖尿病患者

●僅有背痛、肩痛、消化不良、噁心。 ●喘不過氣、疲倦感、不明原因的焦慮感。 ●甚至完全無胸痛（無痛性心肌梗塞）。

李源德說，若胸悶持續時間短、幾分鐘內能自行緩解，多半屬於「心絞痛」，但不代表安全，反而是心肌缺氧的警訊。

心梗發作如何自救、救別人？

他建議，胸悶發作時可先嘗試「深呼吸、放慢動作」，藉由降低血壓與心跳，減少心臟負擔；「但只要疼痛持續超過20分鐘，就要懷疑是否已轉為心肌梗塞，或是大動脈剝離、心包膜發炎或其他的心肌病。」

若胸悶同時伴隨冒冷汗、臉色蒼白，或本身有心臟病家族史，更不該拖延。「血親如爸爸媽媽、兄弟姊妹、甚至伯伯叔叔，假使有心臟病、猝死病史，或曾經做過支架、繞道手術，甚至是家族性的高脂血，都應該注意是否有先天性的血管異常。」李源德強調，中年以後更應定期接受心電圖與冠狀動脈相關檢查。

延伸閱讀： 心臟病發作，每1分鐘都在跟死神拔河！心臟內科醫師指點10症狀辨認：4步驟處置救命

至於當身邊的人突然出現急性胸痛、冒汗、呼吸困難時，該如何應變？

李源德直言，第一步是「不要慌張」。慌亂會刺激交感神經，讓血壓升高、心跳加快，反而加重心臟負擔。此時應讓患者坐下或平躺、保持冷靜並深呼吸，若手邊有「亞硝酸甘油舌下片」可協助含服，，幫助血管擴張。但最重要的是——立刻撥打 119。

「不要自行開車送醫，」他強調，救護車上有專業設備與人員，能在途中即刻處置。李源德說，「管堵塞越久，心肌損傷越多，恢復也越需要時間，所以越快越好。」但即使超過90分鐘黃金時間，只要心臟功能尚未完全喪失，仍有機會透過導管手術挽救，「重點是不要拖延。」

林婷也在第一線呼籲，三高族群、有菸酒、熬夜習慣的人，更要對身體發出的訊號保持警覺。「請把這個訊息，傳給您身邊有三高及有不良習慣、最近要吃尾牙又要續攤的朋友，真的不要不信邪。」

