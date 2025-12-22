尾田老師親筆信！預告《航海王》漫畫劇情將前往「那座島」，燒傷男真面目即將揭曉？

在上週末舉辦的「Jump Festa 2026」活動中，《航海王》（海賊王，ONE PIECE）原作者尾田榮一郎帶來了一張手寫信，向全球粉絲傳達了讓人振奮的重磅消息。針對《航海王》漫畫的後續發展，尾田老師透露故事在結束漫長的回憶篇章後，劇情將正式邁向高潮。

漫畫最終篇章要來了？（圖源：ONE PIECE.com）

手寫信中，尾田榮一郎語帶玄機的表示，草帽一夥接下來將前往「只有海賊王才能到達的那座島」，「燒傷男」也即將登場。尾田更預告明年許多意想不到的人物將會首次碰面，或許會演變成一場祭典。並坦言「接下來才是最困難的部分」，讓全球粉絲對最終章的期待值瞬間拉滿。

除此之外，受矚目的 Netflix《航海王》真人版影集，正式宣布第二季將於 2026 年 3 月 10 日全球上線。除了粉絲期待已久的喬巴即將登場，且日文配音確定由動畫原班人馬大谷育江擔任外，代號為「Miss All Sunday」的妮可羅賓也一樣是由山口由里子負責。並且確認「第三季的拍攝已經開始」，劇情將一路推進到阿拉巴斯坦篇完結。對於這部改編作品，尾田還提到每當看到新完成的影像時，都會忍不住大讚喬巴「超級可愛」。

至於電視動畫部分，也確定將於 2026 年 4 月進入全新的「艾爾帕布篇」。以喬巴為主題的新企劃《CHOPPER’s》也確認繪製做成短篇動畫，在 2026 年 1 月 5 日起播出。而關於正在製作中的新劇場版，尾田則自嘲雖然不能說進展順利，但他透露電影主題將會是「大家都會感興趣的內容」。最後尾田也不忘拿自己的年齡開玩笑，提到已經進入不得不進行健康管理的年紀，但 2026 年依然會以《航海王》的最高速度，帶領大家享受這場熱鬧的航海冒險。