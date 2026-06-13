一尾蝦的學問！草實小跨區交流 體驗食農教育長知識

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〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市「食農遊學地圖體驗營」，白河區仙草實小學生前往安南區土城國小交流，以在地養殖漁業為主題，展開一場充滿趣味的「蝦蝦」食農教育體驗，讓孩子從產地到餐桌認識蝦子生態，進而惜材知福。

雖受天候影響，原訂魚塭實地體驗行程臨時取消，但課程內容依舊精彩豐富。學生透過蝦類生態介紹、養殖環境認識、食品安全處理及蝦料理體驗等活動，了解蝦子從養殖、加工到成為餐桌佳餚的過程。

其中最受學生歡迎的就是剝蝦體驗。許多孩子第1次認真觀察蝦子的構造，直呼原來餐桌上1尾看似平凡的蝦，背後需要漁民長時間投入照顧與管理。有學生笑著分享：「以前只覺得剝蝦很麻煩，現在才知道養出1隻蝦更不容易！」

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土城國小校長李貞慧表示，希望透過實際體驗，引導孩子認識在地養殖蝦產業，了解食物從產地到餐桌的歷程，進而學習珍惜食材、感謝生產者的付出。

教育局主任秘書陳宗暘也到場與師生同樂。他表示，食農教育最重要的是讓孩子親身參與，透過實際操作與體驗，不僅增加學習樂趣，也能理解每一尾蝦從養殖到上桌所需付出的心力，建立尊重食物與支持在地產業的觀念。

教育局指出，今年食農教育校際及親子體驗活動還有30場將陸續登場，持續結合台南各地農漁產業特色，帶領學童與家庭走進產地、認識在地文化，透過寓教於樂的方式深化食農教育，同時以行動支持在地農漁產業永續發展。

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