尾隨住戶進公寓！ 竊賊闖空門拆監視器避露餡

台北市 / 綜合報導

一名慣竊，大老遠從新北市板橋騎機車，到台北市北投，還刻意把車停很遠。他鎖定一處社區，尾隨住戶潛入行竊。除了大肆搜刮值錢物品，過程中，只要看到監視器鏡頭，就會拔掉帶走，謹慎又狡猾。但百密一疏，還是漏掉一支監視器，樣貌及行竊過程因此被鎖定逮捕。

黑衣男子鬼鬼祟祟的走在巷子，小心翼翼用雙手捧著紅色的大紙袋，原來這些全都是他剛剛從民宅內，偷出來的戰利品，事發在台北市北投區一處社區民，現場看似獨棟透天厝，其實地下室跟頂樓都是連通。

廣告 廣告

記者羅立安說：「由於社區的入口處是沒有設置管理室的，所以當時嫌犯就是尾隨其中一名住戶，直接從大門進到裡面，還一路跟到了地下室。」由於住宅入口沒有設立管理室，男子當時就尾隨其中一名住戶進到民宅內，還一路跟到地下室。

43歲的林姓嫌犯，尾隨住戶潛入，瞄準頂樓加蓋容易進出，住戶又剛好不在家，便拿出工具自行開鎖，把屋內的現金.電子產品，金項鍊金戒指等等物品搜刮，就連監視器鏡頭也不放過，但沒想到大意漏了一處監視器，樣貌被掌握遭到警方鎖定。

北投分局永明派出所長所長葉明源說：「本分局獲報後立即成立專案小組，已將涉嫌人拘提到案，訊後將以涉嫌違反竊盜罪嫌移請士林地檢署偵辦。」

據了解林姓嫌犯有竊盜、毒品前科，沒有正當工作以行竊維生，早有預謀帶著一大串鑰匙，從板橋騎車到北投，還故意把車停遠遠掩人耳目，但百密一疏漏掉的監視器，記錄下行竊過程，也助警方逮人送辦。

原始連結







更多華視新聞報導

跟蹤日女闖入公寓被捕 台男辯稱「長得像熟人」

陌生男闖公寓！ 拔監視器電源 昔曾失竊.房東急報案

台版「寄生上流」？ 賊闖信義區空屋行竊後自住

