12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
尾隨夜歸女回家！中和警速逮變態男 他竟稱：一時無聊
新北市中和一名女子，上週二（7日）深夜前往錦和運動公園散步時，發現一名頭戴頭套的變態掏出下體不斷套弄，隨後更一路尾隨自己返家，嚇得女子心生畏懼大喊「有變態跟蹤我！」男子這才離去；而轄區中和警分局獲報後，調閱監視器追查，迅速掌握犯嫌為37歲高姓男子，通知他到案後，高男宣稱一時無聊才會犯案，訊後依跟騷法、社會秩序維護法函送法辦。
據了解，這名26歲女子，上週二（7日）凌晨0時許，在錦和運動公園散步時，發現一名戴著頭套的男子當眾掏出下體不斷套弄，女子當下急忙往便利商店方向離開。
女子後續返家途中，發現這名行為怪異的男子竟一路從公園尾隨返抵住家，嚇得連忙大喊「有變態跟蹤我！」男子這才離去並騎車逃逸，後續女子也在男友陪同下前往警局報案，並將事發經過貼上社群平台Threads上引起討論。
轄區中和警方獲報後，調閱監視器展開追查，迅速鎖定犯嫌為37歲高姓男子，並於隔天（8日）通知他到案說明，而高嫌宣稱，自己一時無聊才會犯案，詢後依跟騷法、社會秩序維護法第83、89條函送地檢署偵辦。
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