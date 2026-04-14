尾隨夜歸女回家！中和警速逮變態男 他竟稱：一時無聊

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

監視器錄下高嫌犯案過程。（圖／翻攝畫面）





新北市中和一名女子，上週二（7日）深夜前往錦和運動公園散步時，發現一名頭戴頭套的變態掏出下體不斷套弄，隨後更一路尾隨自己返家，嚇得女子心生畏懼大喊「有變態跟蹤我！」男子這才離去；而轄區中和警分局獲報後，調閱監視器追查，迅速掌握犯嫌為37歲高姓男子，通知他到案後，高男宣稱一時無聊才會犯案，訊後依跟騷法、社會秩序維護法函送法辦。

據了解，這名26歲女子，上週二（7日）凌晨0時許，在錦和運動公園散步時，發現一名戴著頭套的男子當眾掏出下體不斷套弄，女子當下急忙往便利商店方向離開。

廣告 廣告

高嫌犯案後步行離去。（圖／翻攝畫面）

女子後續返家途中，發現這名行為怪異的男子竟一路從公園尾隨返抵住家，嚇得連忙大喊「有變態跟蹤我！」男子這才離去並騎車逃逸，後續女子也在男友陪同下前往警局報案，並將事發經過貼上社群平台Threads上引起討論。

轄區中和警方獲報後，調閱監視器展開追查，迅速鎖定犯嫌為37歲高姓男子，並於隔天（8日）通知他到案說明，而高嫌宣稱，自己一時無聊才會犯案，詢後依跟騷法、社會秩序維護法第83、89條函送地檢署偵辦。

高嫌騎車離去。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

快訊／不當管教女童！板橋幼兒園長遭拘提 檢複訊後聲押

蘆洲幼兒園火警！園方緊急疏散147師生 現場畫面曝光

新莊翁出門運動中午未返家！ 被發現陳屍濕地公園

