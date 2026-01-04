尾隨夜歸女摀口鼻襲胸 竹東前科惡男判囚1年10月

【記者張沛森／新竹報導】新竹一名黃姓男子去年6月晚間在竹東地區尾隨落單的夜歸女子，並伸手摀住其口鼻和襲胸，因被害人恐慌極力掙脫後往反方向跑走，黃男始慌忙逃逸。案經被害人報警循線逮捕黃男到案送辦，新竹地院認其曾有猥褻少女被判刑前科，5年內再度犯案，依強制猥褻罪判處1年10月有期徒刑。

判決指出，黃姓男子去年6月29日20時33分許，在竹東地區被害女子獨行，竟一路尾隨，復加快步伐，上前抓住被害人，將她轉身後復伸手摀住口鼻，並觸碰其胸部，而以此強暴方式對被害人強制猥褻得逞，因被害人恐慌極力掙脫後往反方向跑走，黃男始快步跑離現場逃逸。

案經被害人警究辦，由警方循線將黃男緝捕到案送辦，黃男坦承犯行，經審酌黃男在4年前也曾以相同手法猥褻一名少女遭判刑6月，並入獄服刑，去年1月間才出獄，5年內重施故伎，足見其對刑罰反應力薄弱，依強制猥褻罪判處1年10月有期徒刑。

