尾隨男網紅進男廁偷拍如廁影像 瘋狂女粉絲遭起訴

瘋狂郭姓女粉絲偷拍男網紅「阿勇」在醫院急診室男廁如廁影像。基隆地檢署今偵結將她起訴。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕郭姓女子愛慕男網紅阿勇(化名)，長期透過LINE匿名社群關注阿勇行蹤，去年7月獲知阿勇現身基隆市某醫院急診室，尾隨阿勇進入男廁，以手機側錄阿勇如廁經過。基隆地檢署調查後，認定郭女涉犯「無故以錄影攝錄他人性影像」罪起訴。

起訴指出，30多歲的郭姓女子是阿勇的粉絲，長期透過LINE匿名社群關注阿勇行蹤，去年7月間得知阿勇進入基隆市某醫院男廁後，趁隙尾隨入內，在阿勇隔壁間上廁所，並以手機伸過隔板，由上往下偷拍阿勇如廁經過。郭女偷拍阿勇如廁成功後，將該段影片上傳網路，阿勇輾轉從粉絲口中得知後，報警提告。

廣告 廣告

警方獲報，調閱醫院急診室外監視器，循線查出郭女。郭女到案後否認犯行，警方查扣他手機並未發現偷拍阿勇如廁影片，但檢方依所掌握的證據，認定郭女竊錄阿勇如廁時的非公開活動及身體隱私部位，且影像內容涉及性隱私，足以引起羞恥或性慾，依郭女涉犯「無故以錄影攝錄他人性影像」起訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

全台139名高階警官異動 北市警局長、刑事龍頭分由林炎田、邱紹洲接掌

曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

