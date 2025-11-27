尾隨跟車進場避繳停車費290元 監視器現形遭罰4萬元 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

因小失大！桃園一名男子阿淵（化名）今年5、6月間將車子停在桃園國際機場第一航廈附近一處停車場，但他為了省下僅數十元的停車費用，卻以「尾隨跟車」方式進場，總共成功5次，省下290元停車費，不過停車場業者後來發現異狀，調出監視器蒐證提告，桃園地院法官審理後，判處阿淵拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，今年5、6月間，阿淵開車至桃園國際機場第一航廈附近的停車場，但他為了節省停車費用，竟趁著前車進場、柵欄還未降下的空檔，以尾隨跟車的方式進場，欲離去時再從計程車車道出口離開，總共成功5次，省下290元的停車費用。

不過停車場業者後來發現異狀，立即調出監視畫面蒐證並對阿淵提出告訴，而阿淵到案後辯稱，「只是趕時間忘記繳錢」，但他的說詞未獲得檢方採信，訊後仍被起訴。

桃園地院法官審理認為，阿淵貪圖不法利益，以跟車方式進出停車場，規避繳納停車費用，造成業者財產上的損害，行為確實不妥，考量到他僅坦承客觀事實，最終依非法由收費設備得利罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

