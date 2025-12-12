尾隨進入廁所！餐廳女員工打烊遭硬上 噁老闆：我以為妳可以

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名劉姓餐廳老闆，今年初深夜打烊後，進入廁所硬上女員工小萱（化名）得逞，小萱隨即衝出店外，並傳訊息向友人泣訴，隔天前往醫院驗傷並提告；劉男辯稱，2人曾交往過，算是合意性交，但檢方勘驗對話紀錄後發現，事後劉男曾傳送「我以為妳可以」等訊息，遂依強制性交罪嫌將他起訴。

檢警調查，劉男與小萱交往過一段時間，去年決定和平分手，小萱則繼續在劉男餐廳工作；今年初深夜時分，2人在餐廳打烊後，一同負責收店工作，小萱在櫃檯結完帳後前往廁所，劉男竟尾隨在後，先扯下小萱裙子，再將她壓在洗手台上性侵得逞。

劉男逞慾後走出廁所，若無其事地坐在用餐區，小萱則是神情慌張，拿起隨身包包後衝出餐廳，並傳訊息向友人泣訴此事，隔天小萱前往醫院驗傷，再到派出所提出告訴；後來小萱回到餐廳工作，同事察覺她狀況有異，全案才得以曝光。

劉男矢口否認犯行，並辯稱2人曾是男女朋友，當晚是你情我願下發生性行為；檢方勘驗女方手機後發現，小萱確實有向友人及同事傾訴此事，而且劉男也傳送「我以為妳可以」等訊息，加上小萱下體有採集到劉男DNA，遂依強制性交罪嫌將他起訴。

